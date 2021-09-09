酒客尾隨小姐硬上...全程「電話連線」！姊妹想救人遭嗆：不要亂

▲酒店小姐酒醉遭客人性侵，過程透過電話傳到酒店幹部耳裡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子到酒店消費時，看上1名坐檯小姐，看小姐酒醉走進廁所，竟跟著搶門闖入，此時小姐正在打電話告訴幹部「我想換桌客人」，鄭男竟搶走電話，性侵小姐得逞，過程還透過沒掛斷的電話傳出去，還在包廂內的其他姊妹們想對外求救，卻被其他男客喝斥「不要亂！」，鄭男遭台北地檢署依趁機性交罪起訴。

起訴指出，鄭男是在3月6日和友人一起到台北市忠孝東路四段的酒店消費，一群人從下午喝到隔天凌晨，被害的酒店小姐被灌到撐不住，藉口進入包廂內廁所休息，邊關門邊打電話給酒店幹部，表明想換客人，到別桌坐檯。

▲被害人的姊妹想幫忙求救，卻遭嗆聲制止「麥亂！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

被害人電話講一半，就看到鄭男衝進廁所，被害人嚇得問「我在上廁所，你怎麼可以進來」，鄭男不管三七二十一，搶走電話，直接在廁所內硬上無力反抗的被害人，而此時手機還沒掛掉，幹部隔著電話聽到2人發生性行為的聲音。

此時還在包廂內的其他姊妹們，都發現被害人酒醉，擔心鄭男跟進廁所會發生不測，想通知幹部來處理時，但被鄭男的友人喝斥「人家辦事，不要亂！」幾分鐘後，被害人全身無力的被鄭男攙扶走出廁所。

被害人離開包廂後，就向幹部哭訴被欺負，鄭男挨告後否認違反被害人意願，但檢察官調閱酒店監視畫面，證實被害人當時已經醉到站都站不住，加上相關證人證詞，鄭男才認罪，被檢察官依趁機性交罪起訴。

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