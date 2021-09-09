虐殺公公案還在審　驚世媳婦衝派出所打警察「小小拳不會痛」

▲虐死公公的戚姓女子，因闖進派出所大鬧打傷警員再遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北戚姓女子涉嫌在寒冷的冬天把97歲公公拖到廁所沖冷水、噴殺蟲劑虐打致死，一審無罪後，去年被高院改依家暴殺人罪判刑15年，案件正在更審中，她卻在今年7月間，無故衝進北投長安派出所大吼大叫，還打傷執勤員警，到案後辯稱「只有小小拳，不會痛」，士林地檢署根據判出所監視畫面，依妨害公務起訴。

戚女疑不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2天，因為公公不願午睡、上廁所，就情緒失控，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。

▲戚女7月間闖進北投分局長安派出所大鬧。（資料照／記者邱中岳攝）

案發後，戚女的丈夫多次淚灑法庭，幫妻女求情，士林地院原以妻女因精神疾病，影響犯案時的辨識能力等理由，判戚女無罪，高院2020年底認定戚女有殺人故意，改依「家暴殺人罪」判刑15年。

全案經最高法院撤銷，在7月14日判決發回高院，重查戚女犯案時精神狀況，沒想到戚女19日下午2點多，不知為何衝進台北市警北投分局長安派出所，一路大吼大叫地闖進所長辦公室。

值勤的謝姓警員追上去要勸離，反遭戚女毆打左肩，直到其他女警到場，才順利將戚女制伏逮捕，戚女事後坦承攻擊警員，但辯稱不是故意的，「只有給警員小小拳，就是不會痛的程度」，檢察官調查後，依妨害公務罪嫌起訴。

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