　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虐殺公公案還在審　驚世媳婦衝派出所打警察「小小拳不會痛」

▲▼驚世媳婦虐死公公。（圖／記者葉南州攝）

▲虐死公公的戚姓女子，因闖進派出所大鬧打傷警員再遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北戚姓女子涉嫌在寒冷的冬天把97歲公公拖到廁所沖冷水、噴殺蟲劑虐打致死，一審無罪後，去年被高院改依家暴殺人罪判刑15年，案件正在更審中，她卻在今年7月間，無故衝進北投長安派出所大吼大叫，還打傷執勤員警，到案後辯稱「只有小小拳，不會痛」，士林地檢署根據判出所監視畫面，依妨害公務起訴。

戚女疑不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2天，因為公公不願午睡、上廁所，就情緒失控，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。

▲▼北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

▲戚女7月間闖進北投分局長安派出所大鬧。（資料照／記者邱中岳攝）

案發後，戚女的丈夫多次淚灑法庭，幫妻女求情，士林地院原以妻女因精神疾病，影響犯案時的辨識能力等理由，判戚女無罪，高院2020年底認定戚女有殺人故意，改依「家暴殺人罪」判刑15年。

全案經最高法院撤銷，在7月14日判決發回高院，重查戚女犯案時精神狀況，沒想到戚女19日下午2點多，不知為何衝進台北市警北投分局長安派出所，一路大吼大叫地闖進所長辦公室。

值勤的謝姓警員追上去要勸離，反遭戚女毆打左肩，直到其他女警到場，才順利將戚女制伏逮捕，戚女事後坦承攻擊警員，但辯稱不是故意的，「只有給警員小小拳，就是不會痛的程度」，檢察官調查後，依妨害公務罪嫌起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

捷運站尾隨短裙妹上扶梯　半小時4次！科技男辯：在找手機訊號

女工讀生遭老闆熊抱　父兄提案「3選1」...他簽下反悔下場曝

酒客尾隨小姐硬上...全程「電話連線」！姊妹想救人遭嗆：不要亂

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
哈孝遠帥照被笑「修很大」　甩肉12.5kg體型瘦一圈
澎恰恰爆失聯　本人二度發聲了！
絕對想不到！2021TikTok最高收入者是他　狂撈3億
陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！
「條子鴿中傷普通年輕人」　謝長廷：我要忙別的但維洲可以告他
確診護理師花蓮玩3天！他酸爆推「16158旅行套餐」　網：默
PCR採檢全陰性　新北13校5220人明正式復課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠10萬元不滿催討「掏折疊刀」偷襲　債主狂奔百米求救

傻眼！花1298元網購摺疊洗衣機　到貨竟是99元塑膠水桶

虐殺公公案還在審　驚世媳婦衝派出所打警察「小小拳不會痛」

結婚40年突研究壯陽藥！女兒抓包老爸偷吃　正宮獲密報怒了　

看上大樓女員工！色保全騙進男廁「蹲下猛吸1口」秒逃…她崩潰嚇傻

酒客尾隨小姐硬上...全程「電話連線」！姊妹想救人遭嗆：不要亂

攔車嗆聲！車上還有病患...宜蘭兩民間救護爆糾紛互控抹黑

快訊／高雄勇警破窗抓藥頭　手腕割傷險斷筋！鮮血狂噴送醫

密醫誆專利免開刀矯正畸形腳　2年削822萬！二審判決出爐

快訊／探勘水源地跌50米深溪谷　公所職員胸骨撞斷直昇機搶救

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

欠10萬元不滿催討「掏折疊刀」偷襲　債主狂奔百米求救

傻眼！花1298元網購摺疊洗衣機　到貨竟是99元塑膠水桶

虐殺公公案還在審　驚世媳婦衝派出所打警察「小小拳不會痛」

結婚40年突研究壯陽藥！女兒抓包老爸偷吃　正宮獲密報怒了　

看上大樓女員工！色保全騙進男廁「蹲下猛吸1口」秒逃…她崩潰嚇傻

酒客尾隨小姐硬上...全程「電話連線」！姊妹想救人遭嗆：不要亂

攔車嗆聲！車上還有病患...宜蘭兩民間救護爆糾紛互控抹黑

快訊／高雄勇警破窗抓藥頭　手腕割傷險斷筋！鮮血狂噴送醫

密醫誆專利免開刀矯正畸形腳　2年削822萬！二審判決出爐

快訊／探勘水源地跌50米深溪谷　公所職員胸骨撞斷直昇機搶救

終結「玉山腳下無醫村」　中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診

中部百貨周年慶開跑　廣三SOGO送6000萬振心禮金

當兵借手機看選秀　兄弟新秀李家成錯過唱名好嘔

五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

辣模失蹤2天鎖密室！袋子套頭「雙手反銬」慘死　離奇真相曝光

一支手機拍出電影大片　realme GT大師版開箱實測

桃園共同管道設備智慧化更新　四大創新措施提升維管效率

劉兆玄接「兩岸企業家峰會」新任理事長　郭台銘、陳瑞隆任副理事長

黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

澎恰恰致歉「絕不為逃債而輕生」！　澄清對話：私人間情緒性表達

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

情侶爆口角　她掏折疊刀砍殺男友

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

她找高評價舒壓　竟遇色情按摩師

即／內湖男「戴口罩」猝死車內　破窗發現明顯死亡

鶯歌社區突公告「送肉粽」　警方回應了

215次欠繳「ETC+牌照稅」！她接通知不爽哭窮G了

色警「2次邂逅」女騎士戀愛了！偷查車牌加臉書下場慘

桃園女收包裹被騙！控物流沒把關遭嗆

鄧佳華認「親子台姐姐難追」！連千毅搖頭

板橋社區住戶拒測PCR　警硬起來強制篩檢

居檢外出跨縣市見親友！她挨罰7萬

男大生遭醉漢持刀恐嚇　多達50字的姓名反成焦點

網友出征條子鴿粉絲頁　他緊急關閉留言

外送員約愛援交妹　做到一半假冒警察殺價

更多熱門

相關新聞

南韓幼兒園2個月660起虐待案　強迫灌水吃剩飯、男女脫褲互看互毆

南韓幼兒園2個月660起虐待案　強迫灌水吃剩飯、男女脫褲互看互毆

南韓蔚山一所幼兒園2019年爆出虐待案件，除了強迫學童喝水、吃剩飯外，還要求男女幼童脫掉尿布面對面罰站，甚至是互打對方。虐待次數多達660次，受害兒童達40多名，案件中共有10名任教老師、1名園長被告上法庭，蔚山地方法院9日依涉案輕重程度分別判處4人有期徒刑1至4年、4人緩刑、3人罰款。

床底找東西！租客床底驚見一具腐爛男屍

床底找東西！租客床底驚見一具腐爛男屍

遊民集中營劊子手虐殺奪命！逃15年被鬼索命

遊民集中營劊子手虐殺奪命！逃15年被鬼索命

被家暴40年　61歲奶奶砍死火爆夫

被家暴40年　61歲奶奶砍死火爆夫

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

關鍵字：

驚世媳婦殺人家暴公公虐待虐殺冷水殺蟲劑戚女妨害公務毆警

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

周末有望放颱風假！璨樹路徑北修

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

澎恰恰驚傳失聯！警探訪住家關切

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面