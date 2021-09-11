開心現場曝光！補班日爽領500元紓困金　阿嬤燦笑捧6千回家　

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮公所從今(11)起一連三天發放每名鎮民紓困紅包500元現金，上午出現前往活動中心排隊領取的人潮，其中七星里被安排在紅磚市場內，有一名80歲阿嬤領了12包共6千元，臉上洋溢著喜孜孜的笑容，「真好，可以拿來繳學費、買月餅」，真的不無小補。

▲阿嬤一次領12包紓困金。（圖／記者唐詠絮攝）

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北斗鎮公所鎮庫盈餘不多，此次為了鎮民33,351人，動支1,700多萬元發放500元，引起其他鄉民的稱羨，鎮長李玄在說，有聽到民眾說，500元太少了，不如不要發；也有鎮民說，拿到現金，就可以趕緊拿來繳費，一解燃眉之急，但無論如何他跟代表會絕對要給鎮民感受到滿滿的幸福。

▲北斗鎮公所發放紓困金。（圖／記者唐詠絮攝）

今天正值補班日，在紅磚市場，有不少阿公阿嬤都是帶著身分證，帶著委託書幫忙家人到現場領取，有一次領8包的，也有一次領12包，阿嬤們雖然臉上帶著口罩，但看得出來眼角洋溢出燦爛的笑容，「可以提前過節去買月餅囉」。

李玄在強調，除了發放紓困金以外，接下來將在11月份發放重陽禮金1000元、65歲以上長者敬老禮金1,000元，生育禮金的發放每胎10,000元；第二三胎20,000元；第四胎30,000元；雙胞胎60,000元；三胞胎100,000元，今天若無法前往領取民眾，可在11月11日前，持身分證前往公所領取即可。

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