疫苗被外縣市搶光！北市長者險預約不到　中央急加補3萬劑

▲北市疫苗預約被外縣市搶光，中央急補3萬劑疫苗因應。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

疫苗的施打進程已進入「75歲以上接種第二劑、18到22歲第一劑」，昨（10日）起已開放登記。但台北市副市長蔡炳坤表示，台北市11萬的登記量在昨天一開放後就登記額滿，並不尋常，發現有許多鄰近縣市的民眾湧入登記，已排擠到北市市民的施打權益，經向中央反映後，中央在11日上午增撥3萬劑疫苗予北市，總劑施打量可達14萬劑。

蔡炳坤表示，根據中央規定，75歲以上長者近期要接種第二劑，再加上18歲到22歲大學生要接種第一劑，但台北市開出來11萬多的量，「10日早上10點一開出來，馬上就被預約額滿，不尋常」。

「為什麼被預約全滿？我們就發現一個問題，鄰近的縣市開出來的量很少。」蔡炳坤指出，因為上去平台預約沒有設限，所以其他除了台北市的市民進來預約外，其他附近縣市也湧進來，就會產生很大的問題，「我們自己的長者會預約不到」。

蔡炳坤表示，這個問題主要在於，中央講到長者的預約系統，「是先預約再造冊」，所以我們按照這個邏輯，我們先讓長者預約，後面再造冊。可是別的縣市是直接造冊，不用去考慮預約的量。

蔡炳坤直言，這樣會影響到台北市的市民權益，台北市並沒有排斥幫別人打，但是自己市民要能夠打得到，中央配發給各縣市的疫苗，是有定額的，等於外縣市湧進來的，會把我們的疫苗給佔掉，這樣會產生我們自己台北市的長者、大學生預約不到。

蔡炳坤呼籲，整個台灣的遊戲規則應該是要一致才對，現在變成各縣市可以不按照中央規定，造成我們遵守規定的人受到影響。

而經蔡炳坤抗議後，中央指揮中心緊急協商，中央同意增撥台北市疫苗，北市疫苗預約量將再增加3萬人，以因應本市75歲以上長者接種第二劑、18到22歲年輕人第一劑的接種需求。