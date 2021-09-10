20歲男買名車沒錢付！老公寓貸款挺兒卻被騙光　窮爸活活氣死

▲父親為了幫兒子還1百萬車貸，遭人騙走5百萬的房子，還得幫忙繳房貸，最後抑鬱而終。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子得知有一家父子3人資力不佳，為了小兒子的百萬車貸一籌莫展，張男提議用房屋假買賣的方式，由張男以屋主身分，拿父子3人居住的房子去貸款，但張男順利取得房子和銀行撥款430萬元後，開始裝傻，被害父子幫張男繳了幾個月房貸，始終拿不到貸款，父親抑鬱而終，兒子才發現受騙提告。

這起「為車丟房」案起因於被害人的兒子，在2017年間買了輛進口汽車，付息約1年後，幫忙辦理貸款的車行突然要求全額付清尾款約100萬元，當時剛滿20歲的兒子籌不出錢，找父親和哥哥求救，原本父子準備要拿板橋篤行路上的公寓去辦理二胎房貸，但是因為只能實拿45萬元而作罷。

2018年間，父子3人透過介紹，認識了張姓男子願意借錢，張男提議，用「假買賣真借款」的方式，由父親把名下房子以560萬元價格，以交易名義登記給張男的妻子，再由較具資力的張男去向銀行貸得430萬元，扣除必要開支後，剩下的都當「借」給父子3人。

▲張男說服父子把房子用假買賣登記移轉後，可幫忙向銀行借款。（示意圖／Unsplash）

父子3人因為順利借到超出預期的款項，而且獲得承諾，可以繼續住在家裡，欣然答應，但每月還要四處籌錢，幫張男付這間房子的房貸1萬6千元，但張男拿到銀行撥款後，始終不把錢拿給父子3人，2019年底，父親就在房子莫名其妙被騙走，又拿不到錢的狀況下，抑鬱而終。

而一開始欠下車貸的兒子，則在2020年才恍然大悟受騙，決定委託律師控告張男和妻子涉嫌詐欺，張男到案後否認犯罪，辯稱和這家父子本來就有債務關係，所以合法取得房子，至於每月收到的1萬6千元，是房子回租給父子居住的房租。

但因張男始終提不出和父子之間的債務證明，台北地檢署認定張男涉嫌詐欺、侵占、背信等罪，依法提起公訴，而張男已離婚的妻子，因只是掛名受讓房產，無證據顯示她知情，處分不起訴。

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