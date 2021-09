強颱璨樹相當於「4級颶風」直撲台灣　美氣象專家：真的不太妙

▲第14號颱風強颱「璨樹」(Chanthu)威力持續增強。(圖/翻攝自推特/@RyanMaue)



記者張方瑀/綜合報導

第14號颱風強颱「璨樹」(Chanthu)目前正在呂宋島東部外海,並持續朝著台灣方向前進,近中心最大風速約每小時209公里。不過,美國氣象專家指出,這段期間璨樹的強度可能繼續升級,掠過台灣時,威力可能達到4級颶風的程度。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)氣象專家茂伊(Ryan Maue)在推特發文表示,強颱璨樹預計在菲律賓呂宋島附近海域徘徊時再度升級,增強的速度也非常快,氣象衛星預估強度可能會達5級颶風的程度,中心最大風速可能在約在每小時278公里(140節)。

In next 36-48 hours, Super Typhoon Chanthu will go right over Taiwan potentially at 120-knots or higher -- equivalent to a powerful Category 4 hurricane. Really not good. pic.twitter.com/cNsQV1CbJq