急速增強史上僅5例　璨樹48小時內「熱帶低壓變5級強颱」

▲強颱璨樹(Chanthu)48小時內從熱帶低壓變成5級強烈颱風直撲台灣。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

強颱璨樹(Chanthu)在短短48小時內,從熱帶低壓變成5級強烈颱風直撲台灣,氣象局在10日清晨5時30分發布海上颱風警報,美國氣象研究員則表示,這種狀況歷史上僅發生過5次,但隨著氣候變遷,這種情況可能會越來越常見。

美國國家海洋和大氣管理局的研究員利羅(Sam Lillo)在推特上表示,璨樹在48小時內從熱帶低氣壓變成5級強颱,這在歷史上只發生過5次,分別是2002年的伊利達(Elida)、2017年的厄尼(Ernie)、2018年的威拉(Willa)、2019年哈吉貝(Hagibis)的和2020年的天鵝(Goni)。

#Chanthu went from a depression to a cat-5-equivalent typhoon in 48 hours.



5 storms on record have done this: Elida 2002, Ernie 2017, Willa 2018, Hagibis 2019, Goni 2020.



In the Atlantic, both Wilma and Felix came close, and had the same intensification rate (115kt / 48hr)