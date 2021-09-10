璨樹來襲蘇貞昌視察　王惠美爭取到治水經費2.2.億

▲▼行政院長蘇貞昌到彰化鹿港視察水患。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

強颱璨樹來襲，行政院長蘇貞昌今(10)日在中央經濟部長王美花、水利署長賴建信等及立委及民代的陪同下中午到彰化，前往視察鹿港溪風華再現計畫，為了改善鹿港老街淹水問題，縣長王惠美提出全國第1個推動全國第一處逕流分擔場域計畫，同意補助2.2億元整治。

蘇貞昌表示，颱風要來了，所以他專程來到彰化關心治水情形，希望降低颱風來襲造時成民眾的損害。感謝彰化縣政府對於相關治水工作相當重視，尤其是在鹿港，鹿港有歷史、文化、人文、經濟等，是相當重要的小鎮，有相當多的民意代表都在幫鹿港爭取建設，現在也漸漸地有成績。

蘇貞昌指出，彰化縣政府提出在學校操場下闢建地下停車場，同時也作為蓄洪池之用，在台灣是很新的概念，在國外也有成功的案例。民眾需要停車場，也需要蓄洪池，要將兩者合一，或者分別闢建，需要謹慎的評估，至於其他需求部分，也已經交代營建署盡快執行。

蘇貞昌說，中央幫助地方，不會吝嗇補助，可以解決事情最重要，甚至增加闢建範圍也沒關係，他請秘書長與經濟部水利署盡快處理，經費方面他同意，中央會盡力補助縣府，盡快將鹿港停車位不足與淹水問題一次解決，相信是民眾最為迫切需要的。

王惠美說，鹿港溪是鹿港的母親之河，在治理過程中發現鹿港市區仍有淹水及積水問題，經與水利署商討後選定洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，這是全國第一個公有土地開發成兼顧停車與蓄洪池雙用途的案例，總經費3億元，經濟部水利署擬補助2.2億元，原本停車場機電還需8,000萬元經費，很謝謝院長答應經費將會一次到位，相信對鹿港市區遇雨則淹的問題有所幫助。

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