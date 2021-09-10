強颱就在門口！璨樹「暴風圈罩全台」時間曝　颱風中心仍可能登陸

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹逐漸靠近，中央氣象局表示，璨樹暴風圈將於明日中午前後接觸台灣陸地，周日幾乎全台都會籠罩在暴風圈內，另外目前仍不排除颱風中心登陸機會，周末兩天是影響最大的時間，北部、東半部將有豪雨以上等級降雨。

▲璨樹颱風環流今晚開始影響，東半部有雨。（圖／氣象局）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局資深預報員徐仲毅表示，氣象局已發布陸上颱風警報，目前璨樹位於鵝鑾鼻南南東470公里海面上，持續往巴士海峽移動，暴風圈半徑約200公里，明日中午前後暴風圈將接觸台灣陸地，警戒區域包括台東、恆春半島、屏東。

颱風通過東部近海機率高，今晚開始受到環流影響，東半部將開始有雨，明日下半天颱風逐步接近，中午前後暴風圈將接觸陸地，周日幾乎全台都會籠罩在暴風圈內。

▲▼璨樹颱風仍有可能登陸，但即使沒有登陸，對台影響仍大。（圖／氣象局）

明日下半天起，東半部、恆春半島、南部雨勢越來越大，其他地區午後有零星降雨，入夜後也是越晚雨越大。周日各地都會下雨，其中中部以北、東北部、東半部可能有大雨或豪雨，南部及東南部山區雨勢也會較為明顯，而北部、東北部可能有豪雨以上等級降雨。

氣象局預報員林定宜表示，仍不排除颱風中心登陸可能性，但無論登陸與否，都會對台灣帶來劇烈影響。另外受到颱風沉降作用影響，明日沒下雨的時間氣溫較高，雙北、桃竹、金門有36度以上高溫。