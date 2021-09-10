快訊／強颱璨樹襲台　新北11日正常上班課

台灣將迎來5年最強颱風！中央氣象局10日清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，其移動路徑更直衝巴士海峽，預計周末（11日和12日）最靠近台灣，對台灣影響最為劇烈。中央氣象局研判，其中心陣風更可能有12級以上強風，呼籲民眾應做好防颱準備，嚴防強風豪雨，不過也因為11日為補班日，宜蘭縣政府首先宣布11日正常上班上課，對此《ETtoday新聞雲》整理全國各縣市停班停課一覽，讓讀者一次看懂。