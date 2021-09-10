快訊／強颱璨樹襲台　新北11日正常上班課

▲強颱璨樹襲台，新北市11日將正常上班上課。（圖／氣象局）
記者林冠吟／台北報導
中央氣象局10日清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，其移動路徑更直衝巴士海峽，預計周末（11日和12日）最靠近台灣，對台灣影響最為劇烈。中央氣象局研判，其中心陣風更可能有12級以上強風，呼籲民眾應做好防颱準備，嚴防強風豪雨，而最新消息指出，北北基皆指出11日正常上班上課。
新北市府人事處表示，由於目前北部地區尚未進入璨樹颱風陸上警戒範圍，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。
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▲強颱璨樹襲台，新北市11日將正常上班上課。（圖／氣象局）
記者林冠吟／台北報導
中央氣象局10日清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，其移動路徑更直衝巴士海峽，預計周末（11日和12日）最靠近台灣，對台灣影響最為劇烈。中央氣象局研判，其中心陣風更可能有12級以上強風，呼籲民眾應做好防颱準備，嚴防強風豪雨，而最新消息指出，北北基皆指出11日正常上班上課。
新北市府人事處表示，由於目前北部地區尚未進入璨樹颱風陸上警戒範圍，市府將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。
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