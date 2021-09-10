明年總預算歲入歲出差短40.5億元　黃偉哲：開源節流落實財政永續

▲台南2022年度總預算歲入歲出差短40.5億元，黃偉哲市長表示，市府將以開源節流落實財政永續，地方持續發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2022年度總預算案已籌編完竣，歲入歲出差短40億5千萬元，較去年減少，逐步落實財政永續成果，而雖台南市自籌財源明顯不足其他直轄市，但在黃偉哲市長指示下，歲入積極開拓財源，歲出則提出各項撙節因應措施，開源節流並進，容納各項福利性及建設性預算，盼讓台南市各面向發展大步邁進。

台南市主計處彙整統計，歲出編列1021億1530萬1千元，較去年增加約15億元，其中，以「教育科學文化」支出最多，編列375億3777萬9千元，占36.76％；「經濟發展」支出189億3850萬元，占18.55％，為次多；第三則為「社會福利」支出182億3335萬元較往年大幅成長，占17.86％。

而在歲入方面，則以「稅課」收入最多，編列497億3726萬2千元，占50.72％，市府近年透過公共設施改善、健全都市發展，積極開拓財源，挹注市政重大建設，各項地方稅收編列262億2800萬4千元，較去年成長13億9394萬1千元，其中又以土地增值稅受全國房地產景氣交易熱絡影響，成長逾9億元為最多。

為照顧市民生活，黃偉哲市長要求市府團隊研議各項福利政策，包括：「第1名新生兒生育獎勵金由6000元提高為1萬元」，新增補助綜合所得稅率未達12％之長者的健保福利金1000元，並增加假牙補助的名額，也配合中央推動偏鄉學校中央廚房計畫，希望運用有限財源讓市民過得更好，另外市府為鼓勵運動選手，逐步提高各項賽事的獎金及照顧計畫。

黃偉哲市長特別指示將道路養護及公園養護經費提高1億元，2022年度「農漁路及農水路」經費再增加1億8000萬元，統計自黃偉哲市長上任以來，已大幅增加4.05億元，成長超過1倍經費，另在市場修繕及交通號誌設施等建設經費也都大幅成長，挹注各項經費，全力提升城市競爭力及縮短城鄉差距。

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