黃偉哲赴陸軍航空特戰指揮部勞軍　何啟鎮中將感謝提升官兵士氣

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，前往歸仁陸軍航空特戰指揮部致贈中秋加菜金、農特產品，慰問官兵辛勞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



中秋節將至，台南市長黃偉哲9日率市府團隊，前往歸仁陸軍航空特戰指揮部致贈加菜金、農特產品，慰問官兵辛勞，並提前祝賀國軍官兵佳節愉快，陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將代表官兵弟兄，感謝市長黃偉哲蒞隊慰勞提升官兵士氣。



台南市長黃偉哲表示，他很高興能於中秋佳節前與國軍弟兄姊妹們相見歡，除了日常的戰備操練，國軍更是無時無刻守護國人安全的重要角色，回想起0206地震，也是國軍們在第一線現場救災，很多時候都有賴國軍們的幫忙，維護著國泰民安。而在陸軍航空特戰指揮部中，有逾1000位官兵為台南籍，也讓黃偉哲感到驕傲與親切。



國軍弟兄姊妹平時精實訓練厚植戰力捍衛國家，是人民最堅強的後盾，執行勤務更不分平假日，犧牲假期堅守崗位保護台灣人民安全，黃偉哲代表台南市188萬市民向各位國軍致上最高的敬謝之意，也致贈關廟的人氣中秋禮盒，祝福國軍們健康平安、佳節愉快。



受慰部隊除了航特部外，還有空軍防空暨飛彈指揮部、陸軍部隊南區聯合測考中心、空軍第一戰術戰鬥機聯隊、陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍飛行訓練指揮部、陸軍航空基地勤務廠、台南市後備指揮部、台南憲兵隊、空軍保指部料配件總庫、陸軍第四區支援指揮部台南聯保廠、陸軍第五區支援指揮部嘉義聯保廠、海巡署偵防分署台南查緝隊等12單位參與。台南市軍人服務站站長劉可雲、市議員郭鴻儀、民政局長姜淋煌、歸仁區長魏文貴、安南區長葉誌明、關廟區長李賢村今日也一同到場勞軍。

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