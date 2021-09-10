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「起廟－許漢珍藝師大木作特展」開展　黃偉哲感佩漢珍師無私傳承

▲93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，於新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲與許漢珍藝師一同觀展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，於新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲與許漢珍藝師一同觀展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，10日起至9月30日於台南市新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲10日親自參與開幕前巡禮儀式，並與許漢珍藝師一同觀展。

▲93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，於新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲與許漢珍藝師一同觀展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，漢珍師年過90仍退而不休，其無私傳承的精神令人感佩，此次展覽展出漢珍師超過10年的傳習紀錄及畢生作品漢珍師，具有指標性，歡迎喜愛建築藝術的朋友，把握展期前來觀賞。

許漢珍藝師為台南市登錄之傳統工藝「大木作」及「結網」保存者，亦是去年獲得文化部肯定的「國家文化資產保存獎」保存傳承類得主。黃偉哲時表示，許漢珍藝師榮獲二種榮銜，可見國家及台灣民眾對其藝術造詣的肯定，感謝漢珍師把珍貴的技藝傳承下去，讓更多人看見並了解具有高藝術價值的作品，南市府未來會更加努力，保護並致力傳統藝術的傳承工作。

而為感謝市府辦展的用心，同時也期許未來大木作的技藝能一直持續傳承下去，許漢珍藝師10日特別贈送黃偉哲市長一座2018年與成大建築系合辦「傳統疊斗式大木棟架實作傳習教案」的榫接模型，黃偉哲則是回送花束表達敬佩之意，立法委員賴惠員也親自到場，祝福展覽順利成功。

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▲93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，於新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲與許漢珍藝師一同觀展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，漢珍師是台灣現存少數具備設計、繪圖與落篙能力的漢式大木作師傅，其在傳統漢式廟宇興築過程中扮演著現場總指揮的角色，相當於現代建築的建築師，執業過程曾參與設計或施作的寺廟近70座、結網至少6座，對文化資產貢獻良多，近10年來漢珍師也開班授課，提供公部門、學界及業界一項很珍貴的參考典範，持續讓這項傳統技藝發揚光大。

▲93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，於新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲與許漢珍藝師一同觀展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「起廟－許漢珍藝師大木作特展」以「起廟」為主題，將許漢珍設計的大木棟架、結網、丈篙、榫卯構件、工具、超過10年的傳習紀錄以及國家數位典藏的設計圖等珍貴資料一併展出。展覽現場有3大亮點：位於入口大廳340公分高的「二通三瓜大木棟架」，結合了多種漢珍師常用的榫接形式與建築構件；展區中，幅長360公分的後甲關帝殿丈篙，標示了大木棟架施作時各個構件的尺寸與榫孔位置；巨幅的後甲關帝殿建築設計圖地貼與其相對位置所使用的榫接模型，提供民眾進行拆組體驗，藉此解開隱藏在大木構造裡的秘密。

▲93歲人間國寶許漢珍藝師「起廟－許漢珍藝師大木作特展」，於新營文化中心大廳意象廳展出，市長黃偉哲與許漢珍藝師一同觀展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展覽透過主題式規劃，希望逐步引導參觀者認識許漢珍60多年的大木人生，展出日期自即日起至9月30日止，歡迎大家把握機會共襄盛舉來一窺廟堂中的奧秘。

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