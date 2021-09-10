台南市府團隊跨局處動員　積極改善校園周邊交通環境

▲台南市政府透過跨局處合作，積極改善校園周邊交通環境，第2週車流逐步恢復順暢，平均速度已較開學日提升3％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年9月開學季首週出現校園周邊道路交通壅塞，台南市政府透過跨局處合作，針對校園周邊交通號誌、標線、行人動線、管制措施通盤檢討，並加派警力疏導交通，第2週車流逐步恢復順暢，平均速度已較開學日提升3％，交通局局長王銘德呼籲接送學生家長，務必遵守校區接送規範，維護周邊道路交通秩序與安全。

交通局局長王銘德表示，交通局統計9月開學首週上午7至8時市區道路汽車增加10％、機車增加16％，校園周邊路段平均速度較開學前下降8％，顯示家長接送影響到校園周邊交通秩序，並造成道路交通壅塞。

市長黃偉哲非常重視通學安全及衍生交通壅塞問題，指示交通局針對開學壅塞情形，調整校園周邊號誌時制，並由警察局加派警力及各校導護志工協助疏導交通。

交通局長王銘德指出，為徹底解決校園周邊交通問題，進一步主動邀集教育局、工務局及警察局，盤點台南市轄內學校建議改善的標誌、標線、人行道與警力部署，針對交通工程及停車管制措施於2週內辦理會勘。並協請警察局於上、放學時段加強交通疏導及護童專案，確保學生通行安全。

交通局長王銘德呼籲家長到校接送時，務必遵守各校接送區規範，用路人經過校園周邊也應遵守標線、號誌與現場員警指揮，共同努力營造有序的道路環境，改善道路壅塞，維持學生通學平安。

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