　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Hello Kitty彩繪機,Hello Kitty夢想機,空中巴士Airbus A300-300,B-16332,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮機師的兒子Ct值11。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布長榮突破性感染機師基因定序結果，案16119、案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）確定感染Delta病毒。由於案16122的Ct值為11，因此當時就有不少人憂心不已，但北科附工2656名師生進行PCR後，結果均為陰性，因此就有網友好奇，口罩是不是真的有很強的防護力？

本站曾報導《長榮機師兒疑染Delta！　網見「Ct值」怕爆：傳染力超強》，長榮染疫機師的兒子（案16122）8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月2日因家人確診而由衛生單位安排採檢，Ct值11。在當時，有不少網友一看到Ct值那麼低，都直言傳染力超強，非常擔心疫情再擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市長鄭文燦4日上午召開防疫會議，公布北科附工採檢結果，指出北科附工2656名師生全員陰性，至於北科附工師生的家人目前已採144人、機師航空公司機組員已採55位，採檢結果皆為陰性。

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許多網友覺得戴好口罩真的很重要。（圖／記者屠惠剛攝）

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「高中生Ct11，教室待兩天，沒同學中」為題丟出討論，提到之前大家一看到Ct值都非常憂心，但最後被匡列的人PCR結果均為陰性，「現在看來口罩是不是真的很猛？」

貼文曝光後，底下網友也熱烈回應，「超猛」、「年輕人抵抗力強」、「就口罩啊」、「戴口罩真的有差啦」、「口罩可能真的很有用」、「戴口罩真的成本最低、最有效的防疫措施」、「有可能因為身體不舒服所以也沒在校吃午餐吧？這樣等於全程都戴著口罩」。

不過先前也有網友質疑，「最好剛接觸確診者會被驗出來」、「平均5天才會開始發病，才一天陰性是在爽啥」、「14天後驗陰性才是真的確定吧」、「說不定還在潛伏期」。

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／明正常上班課？　高雄宣布了
快訊／綠島、蘭嶼明停班課！　全國停班課一次看
快訊／台南明正常上班課　全國停班課一次看
全台停班課一次看！嘉義縣明正常上班課　17縣市已宣布
璨樹襲台！陸海空異動懶人包　12公路擬預警封閉
全國停班課一次看！嘉義市明正常上班課　16縣市已宣布
機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：很有用
強留兒子16年不讓他上課！單親媽曝原因　執行署出手了
全國停班課一次看！雲林、金門明正常上班課　15縣市已宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全台停班課一次看！高雄等20縣市明正常上班課　蘭嶼綠島停班課

璨樹襲台！陸海空異動懶人包　國內線部分取消、12公路擬預警封閉

桃園中秋食品抽驗　台灣朝天椒「農藥殘留超標26倍」下架禁賣

翁啟惠12歲離家遇化學嚴師　南一中壘球擲遠No.1！美術+合唱奪獎

5年來最強颱風來襲　太平山9／11中午休園退還住宿訂金

機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

醫界看本土Delta「台灣在震央！」　亞東醫院：自滿是防疫最大障礙

倒數13天！青少年接種BNT　醫示警：打後5天出現「這症狀」快就醫

快訊／璨樹強襲！台中市宣布11日正常上班上課

強颱就在門口！璨樹「暴風圈罩全台」時間曝　颱風中心仍可能登陸

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

不斷更新／全台停班課一次看！高雄等20縣市明正常上班課　蘭嶼綠島停班課

璨樹襲台！陸海空異動懶人包　國內線部分取消、12公路擬預警封閉

桃園中秋食品抽驗　台灣朝天椒「農藥殘留超標26倍」下架禁賣

翁啟惠12歲離家遇化學嚴師　南一中壘球擲遠No.1！美術+合唱奪獎

5年來最強颱風來襲　太平山9／11中午休園退還住宿訂金

機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

醫界看本土Delta「台灣在震央！」　亞東醫院：自滿是防疫最大障礙

倒數13天！青少年接種BNT　醫示警：打後5天出現「這症狀」快就醫

快訊／璨樹強襲！台中市宣布11日正常上班上課

強颱就在門口！璨樹「暴風圈罩全台」時間曝　颱風中心仍可能登陸

有七都就會有八都？　鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整

達飛宣布凍漲運價　10月1日美國線每大箱基本運費也不漲

MLB運彩分析／紅人vs紅雀　推薦紅雀受讓過盤

復賽前後落差大　潘威倫發現自身投球問題

不斷更新／全台停班課一次看！高雄等20縣市明正常上班課　蘭嶼綠島停班課

北市11日上午10時關水門　開放疏散門周邊紅黃線停車

快訊／高雄宣布9／11正常上班上課　颱風假無望「還是要補班」

金萬林檢測試劑需求再增！8月營收7025萬元、年增100.76％

新竹縣市合併？　邱奕勝：中央先把千億統籌款還給桃園人

味全龍簽下全數新秀　曹大帥之子曹祐齊簽約金400萬

生活熱門新聞

全台停班課一次看！台南市明正常上班課

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

氣象局認證　這1區會放颱風假

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

風雨時程出爐！明午暴風圈觸陸

Delta侵台　藥師點名6月一件怪事

即／宜蘭縣宣布：11日正常上班上課

更多熱門

相關新聞

醫界看Delta：台灣已經在震央！

醫界看Delta：台灣已經在震央！

國內近日相繼發生桃園機師、新北幼兒園Delta群聚案，跟先前屏東本土案例，三大Delta感染案基因定序全不同，亞東醫院院長邱冠明說，此次台灣已經不再只是位於「海嘯第一排」，而是「就在震央」，維持醫療量能是關鍵；而醫療事務處、外科暨創傷加護病房主任洪芳明也強調，面對Delta「一定要謙卑」。

兒童染疫無症狀和輕症占6成　發燒流鼻水似過敏

兒童染疫無症狀和輕症占6成　發燒流鼻水似過敏

BNT第二多！53例突破性感染「疫苗廠牌曝」

BNT第二多！53例突破性感染「疫苗廠牌曝」

Delta進社區「首波時間」曝！前台大醫：裝潢工人恐是路過Alpha株

Delta進社區「首波時間」曝！前台大醫：裝潢工人恐是路過Alpha株

單身妹「列6條件」找好男人　遭網友打臉

單身妹「列6條件」找好男人　遭網友打臉

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎口罩機師長榮PTTDelta

讀者迴響

熱門新聞

全台停班課一次看！台南市明正常上班課

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

氣象局認證　這1區會放颱風假

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面