機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

▲長榮機師的兒子Ct值11。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布長榮突破性感染機師基因定序結果，案16119、案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）確定感染Delta病毒。由於案16122的Ct值為11，因此當時就有不少人憂心不已，但北科附工2656名師生進行PCR後，結果均為陰性，因此就有網友好奇，口罩是不是真的有很強的防護力？

本站曾報導《長榮機師兒疑染Delta！ 網見「Ct值」怕爆：傳染力超強》，長榮染疫機師的兒子（案16122）8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月2日因家人確診而由衛生單位安排採檢，Ct值11。在當時，有不少網友一看到Ct值那麼低，都直言傳染力超強，非常擔心疫情再擴大。

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桃園市長鄭文燦4日上午召開防疫會議，公布北科附工採檢結果，指出北科附工2656名師生全員陰性，至於北科附工師生的家人目前已採144人、機師航空公司機組員已採55位，採檢結果皆為陰性。

▲許多網友覺得戴好口罩真的很重要。（圖／記者屠惠剛攝）

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「高中生Ct11，教室待兩天，沒同學中」為題丟出討論，提到之前大家一看到Ct值都非常憂心，但最後被匡列的人PCR結果均為陰性，「現在看來口罩是不是真的很猛？」

貼文曝光後，底下網友也熱烈回應，「超猛」、「年輕人抵抗力強」、「就口罩啊」、「戴口罩真的有差啦」、「口罩可能真的很有用」、「戴口罩真的成本最低、最有效的防疫措施」、「有可能因為身體不舒服所以也沒在校吃午餐吧？這樣等於全程都戴著口罩」。

不過先前也有網友質疑，「最好剛接觸確診者會被驗出來」、「平均5天才會開始發病，才一天陰性是在爽啥」、「14天後驗陰性才是真的確定吧」、「說不定還在潛伏期」。