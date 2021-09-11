一圖看境外滿滿都是Delta　醫揭「帶病毒時間更久」

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園Delta群聚案擴及社區，目前累積個案來到27例，中央流行疫情指揮中心10日公布3日至9日境外移入個案的病毒定序結果，其中有13例Delta、1例Alpha。胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO文中提到，「境外就是滿滿都是Delta，打完兩劑疫苗出國，還是要小心可能會被突破性感染！研究發現感染Delta帶病毒時間更久。」

▲指揮中心10日公布境外移入病毒定序結果。（圖／指揮中心提供，下同）

在新北幼兒園群聚案中，最受外界關注的是案16160埃及爸爸，這名埃及籍30多歲男性未接種疫苗，8月4日持搭機3日內檢驗陰性證明來台探親，入境時於機場採檢結果為陰性，隨後前往防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果也是陰性，直到9月6日因為曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，才在9月8日確診（Ct值37.9）。

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指揮中心10日公布最新抗體檢驗結果，發現埃及爸爸的哥哥與表哥都是陰性。而在新北幼兒園累計共27例個案中，基因定序結果有12人感染Delta，都是同一序列，而進一步比對長榮機師案，屬於不同變異株。

有媒體提問，這是否和先前屏東本土Delta相關？醫療應變組副組長羅一鈞表示，新北幼兒園案件和目前桃園機師群聚不同，和先前屏東更加不同，差異更大，代表病毒也逐漸演化，而過去的境外移入病例定序出Delta個案者，也都和新北幼兒園群聚不同，屬於全新的序列。

▲新北幼兒園群聚案關聯圖。

胸腔重症醫師蘇一峰10日在臉書PO出指揮中心公布的3日至9日境外移入個案病毒定序結果，列出的14例中有13例Delta、1例Alpha。他提醒，「境外就是滿滿都是Delta，打完兩劑疫苗出國，還是要小心可能會被突破性感染！研究發現感染Delta帶病毒時間更久。」

網友們也紛紛留言表示，「病毒會不會早己在台灣演化成全新的Delta病毒？」、「想知道Delta在物體表面上能存活多久時間」、「現在就檯面上的資料看來，Delta潛伏期可能比其他病毒還久，威力更強」。