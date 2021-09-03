長榮機師兒疑染Delta！　網見「Ct值」怕爆：傳染力超強

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（3日）公布國內新增6例確診，分別為2例本土及4例境外移入；其中桃園一名個案為長榮染疫機師孩子，8月30自覺有疑似中暑症狀，9月2日因家人確診由衛生單位安排採檢，Ct值11。而因應境外移入Delta變異株疫情，指揮中心也宣布，桃園即起至9月9日「強化二級警戒」。消息曝光後，引起網友怕爆直呼「小孩CT才11阿......」、「桃園又要爆了嗎！？」

指揮中心今日在防疫記者會上指出，新增2例本土病例中，案16121為本國籍50多歲女性，今(2021)年8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診(Ct值25)；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。

案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(案16120)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。

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▲案16122學校接觸者處置&國籍航空個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

針對桃園個案為長榮染疫機師小孩，8月30自覺有疑似中暑症狀，9月2日因家人確診由衛生單位安排採檢，Ct值11。有網友就在Dcard上發文表示，「Delta進來囉！大家好自為之，現在根本如履薄冰，歐美各個強國沒有一個國家擋得住Delta，隨便一下就會大爆炸，到時候不知道又要多少人犧牲了。」

貼文曝光後，引起許多網友狂抖直呼，「完蛋啦」、「建議蔡英文，全班強學生制施打高端」、「小孩CT才11阿......」、「又要坐牢了嗎」、「我要逃離桃園了！」、「桃園又要爆了嗎」、「所以說為什麼硬要實體開學」、「傳染率超強….怕爆」、「希望趕快守住」。

▲加強桃園市二級警戒。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，因應境外移入Delta變異株疫情，宣布自即日起至9月9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施，請民眾落實遵循。強化措施如下：

一、集會活動人數上限降為室內 50 人，室外 100 人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施。

二、賣場與超市加強人流管制。

三、醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。

指揮中心表示，除上述措施外，也請民眾持續落實第二級警戒其他措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。