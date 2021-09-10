才剛找到工作！她只因一句話遭前夫「狠刺15刀＋手臂啃咬」慘死

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子10日上午拿多把水果刀輪番刺向前妻，導致其身上至少15處刀傷，倒在血泊中慘死，後來男子還用棉被將遺體捆住，再委託律師報案。據了解，前妻離婚後仍經常送餐給無業的男子吃，她於近期找到工作，下星期一要到工廠擔任作業員，沒想到卻因為一句話，慘死在前夫手上。

▲警方到場拉起封鎖線，詳細案發原因仍待釐清。（圖／記者陳雕文攝）

陳姓男子過去從事砂輪等工作，後來無業在家，上月11日在和平街2樓的住處，與兄長及姪子發生口角，揚言要點爆瓦斯桶，遭威嚇的家屬上前搶走瓦斯桶並拖到一樓，結果氣急敗壞的陳男還想跳樓搶回瓦斯桶，結果背部受傷，導致行動不便。

事情過後沒多久陳男也跟林姓妻子離婚了，並搬出了和平街，在行政路的房子獨居，林女基於過去的感情，還是會送餐給他吃，照顧其身體。但該房登記在林女的名下，無業的陳男認為，那是他之前購買的，離婚後想討回來，因此跟林女相約10日見面詳談。

▲凶案現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

林女到場後，陳男要求轉移產權，林女疑說「我不要」表現出拒絕的態度，兩人發生激烈口角，陳男失控拿出多把水果刀刺殺林女，頭部眉心、頸部、腹部、手臂等至少15處的刀傷，林女左手臂上還有好幾口陳男的咬痕，最後躺在客廳的血泊中慘死。

陳男發洩完怒火，冷靜拿棉被將林女包裹，還打電話委託律師報案，等警方到場後又一度不想開門！後來才指引警方找到棉被下的林女遺體。陳男犯後疑似精疲力竭，銬著手銬躺在派出所睡覺，詳細行凶動機仍待釐清，全案警方將依殺人罪送辦。