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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批苗博雅為打政敵曲解法條　民眾黨：傷到的是基層公務員

▲▼0409台北市議會,台北市議員苗博雅就是否贊同核四商轉問題質詢柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

北市府日前公布1例確診個案，為曾拒絕接受PCR採檢的孕婦，引來議員苗博雅批評市政府遇到「該驗拒驗」居然接受，根本潦草、有法不管。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，苗博雅曲解法條污衊基層公務員，傷害到的不會是柯文哲，而是盡忠職守的公務員。

台北市政府7日公布1例即將臨盆的孕婦確診案，丈夫6月確診，但該孕婦考量孕期，並未立即隔離及PCR採檢，僅居家隔離，後續因臨盆在即赴醫院後經採檢才發現為陽性確診者。

對此，北市議員苗博雅痛批，北市府遇到「該驗拒驗」居然接受，根本潦草、有法不管；而副市長黃珊珊反嗆，「假消息，議員搞不清楚狀況，中央沒有強制要驗」。

民眾黨發言人蔡峻維指出，台北市議員苗博雅指控，台北市政府聯手本黨對她進行人格毀滅，並開直播捍衛自己清白，「我們沒有苗議員背後有各式各樣強大的綠色側翼義勇軍幫忙護航，我們只能靠自己」。

蔡峻維直言，苗博雅曲解法條污衊基層公務員，作為任何人都有批判的權利，這並不叫作人格毀滅，這是我們捍衛基層公務員「不被人格毀滅」。

事實非常清楚，這名染疫孕婦在6月19日解除隔離，中央政府直到6月22日才規定「採檢後才能解隔離」，而北市府的「精準疫調」也在這名孕婦14天隔離期間，「三度主動要求採檢」，但孕婦因家庭因素無法前往，也沒有法源強制。

「換句話說，每一位防疫工作人員都盡責做到最好。」蔡峻維說，苗博雅卻不斷超譯法條，為了攻擊政敵，不惜抹黑基層醫護，法律人應該是有幾分證據說幾分話，但苗議員句句強辯，傷害到的不會是柯文哲，而是盡忠職守的公務員。

蔡峻維更表示，加上苗博雅先前大言不慚在節目上表示「全台陪雙北一起坐牢」，真不知道這種算不算也是對雙北市民的一種人格毀滅？

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