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北市確診國中生基因定序成關鍵　染Delta或Alpha差很大

記者黃翊婷／綜合報導

開學不到兩週，新北市爆發幼兒園群聚感染案，台北市松山區也出現國中生確診，全校751名師生已進行採檢，其中60人為陰性。不過，確診國中生究竟是感染Alpha還是Delta變異株，台北市青工總會長滿志剛認為，若是Alpha相當於給台灣人當頭棒喝，什麼「加零」都是自嗨；若是Delta就更加複雜，或許擴散程度比想像中更廣。

▲▼台北市松山區某國中傳確診 今天停課(馬賽克過照片)。（圖／記者屠惠剛攝）

▲松山區某國中生確診，學校10日停課一天。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市松山區某國中一名學生確診，台北市政府經過疫調，發現該生是足球校隊隊員，晚上還有上家教班，等於第一層可能有直接接觸的同班同學、足球隊、家教班，加上列為第二層接觸的前述成員之家人，一共有100多人要匡列隔離。北市衛生局10日晚間表示，目前已採檢學生及教職員共751人，其中60人陰性，還有691人仍在檢驗中。

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台北市副市長黃珊珊10日表示，該案感染源正在待釐清中，比較特別的是，該案外婆家住在板橋，這次不舒服到板橋醫院採檢，這部分不能排除地緣關係，後續會請中央替確診國中生做基因定序，但他的Ct值33，定序不一定能做得出來。

台北市長柯文哲也強調，檢視這週的確診病例，過去7天確診3人，其中2個不明感染源；純粹從數字上來看，到底是台北市沒事，還是暴風雨前的寧靜，這1、2天要密切觀察，市府也是繃緊神經在觀察。

▲▼ 民生國中學生等待篩檢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生等待篩檢。（圖／記者崔至雲攝）

台北市青工總會長滿志剛10日在臉書PO文中提到，不論確診國中生是感染Alpha還是Delta變異株，都是危機，如果是Alpha，某種程度來說等同給台灣人民及政府當頭棒喝，什麼「加零」都是自嗨，新冠病毒一旦進入社區，「隱形感染鏈」就會持續存在。

滿志剛接者指出，若是Delta就更加複雜，假如又與已知的桃園長榮機師群聚案或新北幼兒園群聚案有關，代表擴散程度可能比想像中更廣；萬一基因定序與已知的傳播鏈都不符，那就是繼枋山、桃園、新北之後第4條Delta的傳染鏈了，「嚴重性也就無須多言。」

▲▼台北市確診數感染源不明及群聚數。（圖／台北市政府提供）

▲台北市確診數感染源不明及群聚數。（圖／台北市政府提供，下同）

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民10日也針對台灣疫情提出分析，他認為，目前狀況可能有3波傳播，從家庭到幼兒園又回到家庭；而後續如果Delta疫情無法結束，每天相關確診個案持續增加，加上疫苗接種率不夠高，有可能需要回到三級警戒。

台大兒童醫院感染科醫師李秉穎也表示，接下來可以觀察Delta有沒有擴散，現階段只擔心今年5月Alpha那種「多點爆發」再次上演，因為若是單點爆發，會比較能被控制住。

不過，對於台北市確診國中生是否與新北Delta病毒擴散有關，中央流行疫情指揮官陳時中在10日的記者會上被問及此事，他回答，松山區國中生和新北幼兒園目前還沒找到任何關聯點，相關疫調仍在進行中，現在還無法了解全面情況。

▼確診病例學校處理SOP。

▲▼確診病例學校處理SOP。（圖／台北市政府提供）

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