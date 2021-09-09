13億紓困國道客運仍吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

▲國道客運業者希望相關補助可以再延續一個月。示意圖。（圖／業者提供）

記者許維寧／台北報導

受到國內疫情影響，交通部今年5月起陸續投入百億紓困相關交通與觀光產業，近日再傳交通部預計再投入13億，補助計程車、遊覽車駕駛以及小客車租賃業代顧駕駛等一個月紓困。國道客運業者便感嘆，以公運計畫補助的金額只有今年五至七月間，紓困計畫則遺漏國道客運業者。八月開始國道客運業者已無補助，如今紓困再起，希望公運計畫的補助款也能再發一個月。

行政院院會今天通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」編列約1600億，交通部編列37億元，相關預算13億元，將針對受疫情影響的計程車、遊覽車客運業、小客車租賃業駕駛，以及導遊、領隊等給予一個月紓困協助。

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交通部新一波紓困未納入國道客運業者，八月起國道業者再無補助，一名知情人士表示，其實公路總局日前已經找到相關經費來源，也已經報至交通部，但在與行政院溝通時意見出現分歧。

國道客運業者則感嘆，從過去的紓困2.0到3.0，國道客運業者均被排除在外，補貼遊覽車、租賃車也都沒有客運業者的份，後來是啟用了公運計畫經費，才能夠於今五至七月間救急。

該業者表示，國道客運業近期人流已經開始緩步回溫，但是運能還沒恢復。但近日因delta變種病毒影響，上週五開始，國道運輸的人流又下跌。如今紓困計畫再起，計程車、租賃車等駕駛都會有一個月的紓困補助，公運計畫已經具備現有補貼機制，盼能繼續以公運計畫辦理，再協助國道客運業者撐一個月。