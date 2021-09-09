國旅券有使用期限！8部會將會商　觀光局下周宣布「怎麼抽、何時用」

▲交通部預計於下週說明國旅券的抽籤、使用方式。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許維寧／台北報導

行政院今天（9/9）上午公告振興五倍券面額、領取以及使用方式。因應五倍券上路，各部會也推出共計8種加碼券，合計1300萬份投入振興。今年各部會加碼券需於共通平台抽籤，交通部也表示，民眾若抽到國旅券，其使用期限將與各部會研議商討、共同做配套，預計最快9月17日將對外公布。

為振興國內觀光產業，交通部規劃20億元推出國旅券和激勵金，12億元預計用於120萬份千元國旅券，開放民眾抽籤，但民眾抽中後將有使用期限，若屆期仍未使用，將回流至預約平台再次提供民眾抽籤，國旅券則可用於購買旅行社產品、旅宿業、遊樂園等場。另外8億元則投入激勵金，日前再加碼至11億，鼓勵旅遊業者成團。

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行政院今日公告五倍券使用方案，有別於去年三倍券措施，今年五倍券官網將設置共通加碼平台，9月下旬時開放五倍券預約登記時，民眾也可以於加碼平台登記欲抽籤的加碼券。

交通部政務次長陳彥伯今表示，部會加碼券和五倍券都有使用期限，交通部推出的國旅券抽籤後第一階段使用期限為何，必須找共同在加碼平台上推出加碼券的部會一同討論，屆時公開抽籤是否分階段釋出票券也在討論規劃中，最終目的還是盼能達成加碼、刺激經濟的效果，詳細的時間近期就會公告。

交通部觀光局則表示，預計於9月17日統一對外公布。