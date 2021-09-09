Delta襲擊新北桃園！蘇貞昌3招基本功應對：沒有要升3級警戒

▲行政院長蘇貞昌9日主持「振興方案記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近期國內疫情又起了一些變化，接連爆發長榮機師與北科附工、新北幼兒園群聚的案例。對此，行政院長蘇貞昌說，這2案的病毒基因序列不同，代表2者間並無關連，「目前並沒有升3級警戒」，但都是傳染力強大的Delta病毒，外國因此發生嚴峻的疫情，我們必須高度警戒、嚴加因應。

蘇貞昌表示，Delta病毒雖然可怕，但不是首度進入台灣社區，今年6月就已在屏東枋山出現病例，但在中央與地方合作下，19天就讓疫情獲得有效控制，外媒也大篇幅報導，並將該成功歸因於政府迅速反應、果決行動以及民眾的配合。

「雖然相對於屏東枋山，桃園、雙北的人口密集度、人流密切接觸程度高很多，防疫難度自然有所不同。」蘇貞昌指出，不論是大都會還是小鄉鎮，基本的防疫SOP就是迅速疫調、擴大匡列、篩檢隔離，能做多快、多徹底，決定能否有迅速效控制疫情的關鍵。

對中央而言，不論億情發生在哪個縣市，都是我們的國人，背後都是一個一個的家庭，我們同樣都會全力協助。

蘇貞昌表示，目前桃園方面，透過第一時間的大量篩檢，約4000人匡列隔離，經過1週時間，第一圈接觸者都已2採陰，初步可放心，但仍需持續密切追蹤。新北部分，目前首要工作是盡可能釐清源頭、找出潛在感染者，迅速匡列，級力防堵疫情還在社區、校園、工作場域擴散，請指揮中心全力協助。

蘇貞昌也提醒，接下來兩周會跨越中秋連假，會有大量人流移動、親友聚會，請指揮中心及相關部會、地方政府，都要密切關注發展，審慎應對，從各主管場域加強防疫措施，級食有效作為。

「要圍堵Delta病毒，個人防疫基本功相當重要。」蘇貞昌呼籲民眾，不管有沒有打疫苗都應該把口罩戴好、勤洗手，保持社交距離，避免非必要的群聚，有症狀者要迅速就醫，避免到工作、校園場所，才能讓傳染風險降低。