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社會 社會焦點 保障人權

更保紓困助更生人度過疫情難關「我們要的是未來！」

▲▼法務部長蔡清祥與更生人阿芬、小哲夫婦，法務部保護司長黃玉垣，談更生紓困方案。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥與更生人阿芬、小哲夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北被導

新冠肺炎疫情持續肆虐，臺灣更生保護會除配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，幫助不少創業的更生人，度過疫情難關。更生人「阿芬」夫婦，獲得更保協助，讓自營的烘焙坊度過難關。他們8日到法務部，除了表達謝意以外，更強調「過去是過去、我們要的是未來！」希望更生人不要放棄希望，只要撐過去，就有新未來！

疫情期間，百業都受衝擊，法務部長蔡清祥6月底邀集「榮譽觀護人協進會」、「更生保護會」、「犯罪被害人保護協會」三大司法保護團體，共同推動司法保護緊急紓困方案，藉由媒合供需，從供給面「紓困採購團」及需求面「抗疫關懷箱」幫助司法保護個案，讓榮觀、更保、犯保三大系統資源共享，建構司法保護對象的自給自足供需圈。

其中受到更保「紓困採購團」以及「司法保護緊急紓困方案」協助的更生人「阿芬」夫婦，也出面感謝法務部、更生保護會的協助。「阿芬」年輕時三度進出監所，並因販毒遭判刑10餘年，在入獄期間，「阿芬」接觸了宗教，下定決心改變，並參加了監獄裡的烘焙課程，學習一技之長。出獄後的「阿芬」，起初求職路上並不順遂，但仍堅持努力。「阿芬」之後繼續從事烘焙，也結識另一半「小哲」，共同攜手創業。後來因為疫情影響，生意受到波及，好在紓困採購的幫助，生意漸有起色。

「阿芬」致詞時多次哽咽，她除了感謝更保一路陪伴、協助以外，更是對另一半表達了感謝：「他常常跟我說，你的過去是過去，我們要的是未來！」2人每天勤奮工作12小時，目前工作已經相對穩定，懷抱感恩之心。

蔡清祥致詞時，特別稱讚「阿芬」夫婦「更生朋友在復歸社會過程中其實相當不容易，會面臨許多困難和挑戰，能夠堅持下來的更是相當難能可貴。但這樣得來不易的成果，卻可能因疫情衝擊而被破壞殆盡，我們必須即時伸出援手，提供協助，幫忙他們渡過此次疫情難關。」另外蔡清祥也表示，去年振興3倍券幫助不少更生朋友，行政院即將推出振興5倍券，「後續五倍券振興階段，更保、犯保也已在規劃配合推動相關優惠措施，期能擴大協助保護個案，振興生計。」

▼法務部長保護司長黃玉垣談更生紓困方案。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥與更生人阿芬、小哲夫婦，法務部保護司長黃玉垣，談更生紓困方案。（圖／記者吳銘峯攝）

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