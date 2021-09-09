「這些人」再領1萬元補貼！　鄉民全哀嚎：何時換我領

▲交通部計畫再推1萬元補貼，引發鄉民熱議。（示意圖非當事人／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠肺炎疫情不見終點，交通部為協助相關業者度過難關，計畫再推1個月的紓困，包含計程車駕駛、遊覽車駕駛、小客車租賃業代僱駕駛、無雇主的導遊、領隊、國旅領團人員等，各加發1萬元補貼。消息曝光後，引發許多鄉民紛紛哀嚎，「何時換我領」、「現在去開計程車還來得及嗎？」

本站稍早前報導「交通部再投入20億紓困 這些人可領1萬元薪資補貼」內文指出，今年5月推出的紓困4.0方案總計166.04億元用於協助交通、觀光產業，但已在8月份補助結束，距離預估在10月份發放的振興五倍券又還有一個多月時間，不少業者仍狀況悽慘。

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不過，有交通部官員透露，規劃再投入20億元經費，針對旅行社、觀光旅館進行薪資補貼，無雇主的導遊、領

隊、計程車司機等，加發1萬元補貼。

▲鄉民全哀嚎，「什麼時候換我領？」。（圖／翻攝PTT）

消息曝光後，飲起許多鄉民紛紛哀嚎，「什麼時候換我領？」、「辦公室白領沒補助沒疫苗活該死好？」、「勞工真的是最軟的一塊」、「現在去開計程車還來得及嗎？」、「計程車考照需檢附什麼資料嗎？」、「有牌就可以領錢嗎？我也想考一張了」、「又是特定對象，當我們繳稅的都塑膠？」