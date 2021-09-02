5.2億人「平均折壽9年」！研究曝印度空汙太恐怖　街景消失畫面曝

▲印度孟買2020年的空汙情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）於1日發表最新研究指出，印度13億人口面臨的空汙威脅超過世界衛生組織（WHO）標準，其嚴重程度甚至可能導致全國40％人口，也就是5.2億人的平均壽命縮短9年。

研究團隊指出，印度首都德里（Delhi）的汙染問題特別嚴重，「如果汙染被減少到符合WHO標準，德里居民可能延長多達10年的壽命，如果汙染被減少到符合印度國家標準，可能延長7年壽命」。他們認為，印度長期空汙的原因包括大規模工業化、能源需求及化石燃料使用激增。

印度長期為霧霾（smog）問題所苦，不論是充滿汽機車廢氣及工業汙染的都市中心，還是時常焚燒作物與耕地的農村地區，都面臨迫切威脅；整座城市籠罩在黑暗之下，街景也消失在混濁空氣中的照片，也多次被外媒披露報導。

▲印度首都德里的霧霾情況也很嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



儘管印度政府2019年宣布實施全國空氣淨化運動，目標是讓空氣中懸浮微粒在2024年減少30%，但過去幾年情況卻日益惡化，尤其西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和中部中央邦（Madhya Pradesh）更是嚴重。

根據全球年度空氣品質指標IQAir AirVisual，全球2019年空汙最嚴重的30座城市中，高達21座都在印度；當年汙染最嚴重的城市加濟阿巴德（Ghaziabad），懸浮微粒濃度飆到美國國家環境保護局（EPA）認為「健康」數值的9倍。

此外，由於空汙屬於區域性問題，因此南亞各國都經歷相似困境，除了印度以外，鄰近的巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉也時常被列為全球空汙最嚴重的國家。

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