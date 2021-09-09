議員批「乳房說」不尊重女性　柯文哲16字箴言回應

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

Delta病毒突破邊境，對於延長居檢時間的聲浪，台北市長柯文哲昨表示，活在世界上有合理的危險，不能懷疑可能得乳癌就把乳房割掉。這番言論被女性議員指是不尊重女性，對於批評，柯文哲今僅用16字箴言回應，「我佛慈悲、阿彌托佛、平安喜樂、阿拉真神」

柯文哲昨表示，疫情看來短時間不會結束，每天疑神疑鬼怎麼過日子，「活在世界上有合理的危險，不能懷疑可能得乳癌就把乳房割掉。」

柯文哲指出，台灣不可能永遠鎖國，Delta侵入台灣早就在預料中，就算檢疫14天，還是可能遇到潛伏期超過14天的，雖然在科學上機率很低，「但就因為這樣把居檢時間延長成1個月根本不切實際，活在世界上有合理的危險，不能懷疑可能得乳癌就把乳房割掉、懷疑有子宮頸癌就把子宮拿掉。」

對此，台北市議員林穎孟批評，隨便胡亂比喻根本完全不尊重女性身體醫療經驗，毫無專業倫理、不倫不類、莫名其妙。

林穎孟表示，這是基於女性對身體健康預防疾病的自主選擇，沒有柯文哲所謂「不能拿掉」的問題；更沒有任何女性，應該活在男性醫師自認為的「合理危險」之中，「說穿了，柯市長自己防疫擺爛備受質疑，請問到底干女性身體什麼事？」