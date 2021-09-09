台北中秋烤不烤？　柯文哲未鬆口：現在做判斷還太早

▲台北市中秋烤不烤？市長柯文哲仍未決定。（示意圖／取自CC0圖庫）

實習記者張鈞量／台北報導

中秋連假來臨，但Delta疫情正在雙北升溫，台北市到底開不開放民眾烤肉？台北市長柯文哲9日仍未鬆口，「時間還久，情況難以掌握，現在做判斷還太早」。

目前全台已有16縣市宣布中秋烤肉禁令，在疫情未歇的雙北市，新北市已確定禁烤，但台北市迄今未決。面對這個問題，柯文哲今天仍然沒把話說死，依舊強調現在做決策還太早，表示距離中秋連假還有10天，現在要猜10天以後的狀況很難，「時間近一點，做決策才會準」，並強調隨時調整決策的新常態，才是後疫情時代正確的方式。

截至9日中午，目前總共有16縣市宣布禁止在公共區域烤肉，新北市、新竹市、宜蘭縣、基隆市、新竹縣、台中市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、高雄市、花蓮縣禁止在河濱公園、騎樓、店門口的馬路旁等公共區域烤肉。桃園市、苗栗縣、南投縣同樣不開放公共場所烤肉，同時研議禁止私人空間烤肉。彰化縣及雲林縣同樣不開放公共場所烤肉，但不禁止自家騎樓、頂樓。

至於離島的澎湖縣、金門縣、連江縣3縣政府則表示開放戶外烤肉，「但要遵照中央的防疫指引，除了飲食之外，必須戴口罩、實聯制、保持社交距離」。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）