Ct值13、24！板橋某社區裝修工夫妻染疫　柯文哲急追接觸者

記者袁茵／台北報導

台北市9日新增2例確診案例，是設籍在台北市的新北板橋某社區感染案裝修工人（案16169）、及他的太太（案16171），台北市副市長黃珊珊表示，兩人Ct值分別為24和13，目前正在匡列相關接觸者，相關足跡已正在清消。

柯文哲表示，2例分佈於文山區，跟新北社區感染有關，因為裝修工人去該社區做3次裝潢，該裝修房屋的住戶通知社區在做疫調，進而通知裝修工人進行篩檢，結果與妻子PCR陽性，目前北市正在做疫調當中。

黃珊珊補充，案16169為裝修工人，曾於8月12日至14日到新北某社區裝修，9月8日最後一次前往該大樓，裝修工是接到業主通知說社區有個案，才到萬芳醫院篩檢後發現確診，不過這名裝修工9月1日就有些微症狀，並且到診所看病。案16171為裝修工人的妻子，由於是家庭主婦，所以大部分待在家裡，9月6日也出現發燒症狀。

黃珊珊提及，案16169和案16171兩人的Ct值為24和13，由於PCR報告半夜才出來，所以今天都還在做疫調，目前到過場域已經在做清消，並匡列接觸者當中，至於兩人基因定序還要一段時間才會出爐。

台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對設籍北市的新北某社區大樓裝修工確診、中原大學生科系副教授招名威質疑雙北不同步、台北市議員林穎孟批評柯文哲比喻不當等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）