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新竹縣市才100萬人口拋升格議題　「準七都」第一大縣說話了

記者白珈陽／彰化報導

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，引起熱議，不過，新竹縣市合併後的人口約100萬人，而依據《地方制度法》規定，人口總數須達125萬人以上，彰化人口總數已達標，是六都以外的第一大縣市。對此，彰化縣長王惠美表示，台灣就這麼小，每個縣市都是「都」，現在是一日生活圈，如何在人力、財力各方面均衡發展才重要。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲彰化縣長王惠美認為，台灣現在是一日生活圈，如何在人力、財力各方面均衡發展才重要。（圖／記者白珈陽翻攝）

新竹縣市拋出要合併升格直轄市議題，但實際上彰化不管是人口還是規格，都能稱上「準七都」。不過彰化縣長王惠美不拘小節，她說，實際上台灣就這麼小，每個縣市都是都，現在是一日生活圈，在人力財力各方面能夠均衡才是重要。

她指出，台灣現在60%的資源都集中在直轄市，剩下各縣市都苦哈哈去分另外的35%，應該是要讓大家能夠均衡去發展才對，不是一味追求升格。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，彰化縣即將建縣300年，縣內有國定及縣定古蹟、歷史建築等百處以上豐富文化資產。此外，「一府二鹿三艋舺」諺語道盡台灣開墾史，目前台北市和台南市已是直轄市，身為「二鹿」的彰化縣也應加速升格。

邱建富指出，依據《地方制度法》第4條第1款規定「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」彰化縣2021年8月底人口總數125萬9246人，已達設直轄市門檻，又位處台灣西部中心點，觀光資源豐富多元，文化歷史悠久，不但具備升格直轄市條件，更是遷都的好所在，南北等距，腹地廣大，有助南北平衡，帶動中部的發展。

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