BNT將開打！防集體暈針　彰化採分流、分區進行

▲未來施打BNT彰化將採分區分流進行。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行指揮疫情中心宣布BNT疫苗將優先給12歲到17歲青少年直接造冊施打，其餘的會優先提供給18歲至22歲先前就有登記過意願的民眾接種，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，由於青春期女孩較容易受到影響，為了防止未來會有集體暈針現象，將採分流、分區進行，另外防疫假可以打電話提出申請。

全國中小學9月1日將實體開學，台北市政府今（30）日宣布，家長擔心小孩一開始上學萬一被傳染，可以給兩周防疫假；對此彰化縣長王惠美指出，小孩期待進入校園，目前防疫措施也都做好了，畢竟也要開始進到正常生活，若是有特殊案件，只要跟學校提出申請即可。

▲彰化縣今天連續11天+0。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯表示，全縣國中、高中學生總數約為6萬人，為了BNT疫苗即將進入國、高中校園開打，會先發放疫苗家長同意書，再根據同意書造冊，預估打完疫苗約需2周左右，若有小六生年滿12歲，須提出申請另外造冊，再安排到衛生所施打。

去年11月19日彰化1間高職集體打流感疫苗，便出現12名學生暈針身體不適，其中有4人還因為手抖住進醫院，因此為了即將到來的BNT疫苗施打，葉彥伯強調，將採分區分流進行，以避免有集體暈針現象產生。

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