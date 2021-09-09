48少女為追韓團拍裸照！街頭藝人竟是惡狼　18年改判8年半理由曝

▲薩克斯風樂手顧志杰 。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者白珈陽／台中報導

名薩克斯風樂手顧志杰（改名為顧承恩）利用少女瘋韓團BTS、Super Jonior追星，臉書假冒女性以粉絲拉近少女距離，再誘騙拍裸照傳給他欣賞，近百位少女受害，共48人出面指控，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判18年。案經上訴，台中高分院審酌，認為他犯案動機可能是患有「窺淫癖」，但考量檢警偵查時他主動交出其中47人的裸照資料，符合自首要件，並與其中11人和解，日前改輕判8年6月。可上訴。

據查，顧男是台中市知名的街頭藝人，更是國內中生代有名的薩克斯風老師，也曾在許多學校擔任社團指導老師。爆發醜聞後，他緊急將臉書關閉，並且停用街頭藝人登記的聯絡電話。

顧男利用少女追星心切，在臉書上佯裝成女生「余庭庭」、「TING YU」、「李東海」等，且同是韓星BTS、Super Jonior的粉絲，向近百名少女佯稱若按照指示，便能加入粉絲團，或能近距離跟藝人接觸，讓不少少女因此信以為真。他見少女上勾，便要對方拍攝裸照供他欣賞。少女照做。

顧男食髓知味竟大膽要少女拍攝裸身跳舞，以及在下體夾上夾子的畫面，但遭到拒絕。他竟出言恐嚇，「若不願意按照指示繼續拍攝，就要將之前所拍攝的照片發送出去」，讓少女嚇得只好照做。事後其中2名少女不堪壓力向警方報案，並報請台中地檢署偵辦。檢警搜索，查扣內有近百名受害少女裸照的隨身碟，有48名受害少女出面控訴，中檢也將顧男依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

顧男開庭後坦承其中20件案子犯行，並與其中11人和解，但其他則否認犯行，辯稱那些照片都是從網路下載，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判他18年；強制罪部分已定讞。

案經上訴二審，法官依據中國醫藥大學附設醫院鑑定結果，推估顧男自青少年時期起，即持續有強烈性興奮之幻想、衝動與行為，內容為偷窺女性如廁等，曾在大學階段遭校方介入仍無法自制，後基於窺視他人裸體與生活之動機更精進其手法，不排除有「窺淫癖」的傾向，但再犯風險程度為中低度。

合議庭審酌，顧男因個人性慾而有犯行，但裸照只用以收藏並未外流，加上已與11名被害者達成和解，並於偵辦時主動交出47名被害者裸照資料，符合自首要件，因此改判8年6月。可上訴。

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