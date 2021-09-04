　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防Delta燒進彰化！中秋禁社區集體烤肉　高端4千爽約劑開放施打

▲彰化縣連15天+0。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣連15天+0。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

桃園爆發機師染疫，牽動即將到來的中秋節活動進行，彰化縣今天下午召開線上防疫會議，縣長王惠美指出，彰化縣規劃的活動仍維持中央防疫標準，若有緊急狀況發生將滾動式調整，至於烤肉活動，以同住家人為主，吃東西時還是要放隔板比較安全，至於社區烤肉活動還是不開放，還提醒民眾「再委屈一下」。

彰化縣今天第15天+0，居家隔離人數剩6人，疫情明顯趨緩，近日有不少民眾見到有不少人當眾拉下口罩，走在大馬路上吸菸，衛生局長葉彥伯強調，「不行喔」，「吸進去又吐出來」容易有感染風險，雖然現在是二級警戒，但中央規定外出一定要戴口罩，建議民眾，不妨利用這個機會，大家一起來戒菸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天進行第7期AZ疫苗開打第二天，完成預約者有56,453人，今天施打率高達99%，下周施打日期為9/8-9/11日，也籲請預約民眾，依照時間前往接種。

▲彰化縣連15天+0。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化高端疫苗爽約劑有4千劑。

衛生局長葉彥伯指出，高端疫苗屬單劑量，彰化有2成預約民眾未前往施打，爽約劑有4千劑，目前醫療院所都已經將剩餘劑量退回各地衛生所，只要年滿20歲的民眾，尚未施打疫苗者，若有意願施打高端，建議先打電話詢問各衛生所，如還有，即可前往施打；若屬敏感體質者，可以先經由醫師評估。

王惠美表示，近期機師感染讓大家十分緊張，今天中央宣布在8/13-9/2會針對機師接觸或活動軌跡重疊者將發布110萬封疫情警示簡訊，請鄉親近期要持續關注自己的健康。因應Delta來襲，請遵守防疫原則，首先要手部清潔，記得量體溫、戴口罩，保持社交距離、實聯制、清消環境，由於Delta傳染率很高，拜託大家不要心存僥倖。

女孩要的都在這裡

SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺還不快囤貨

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
快訊／墾丁H會館前「4車連環撞7傷」　驚悚畫面曝
貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄
不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽
稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯說話了
台灣社交距離app「每天無接觸」　他仍收到簡訊秒崩潰
iPhon13將開賣　3C達人卻建議「買iPhon12」理由
65歲寶媽「打完2劑疫苗」飛離台灣　親曝出國原因
中職第3人！林益全砲轟陳冠宇　200轟紀錄達成
曾是趙薇最親密螢幕情侶　蘇有朋「拒再搭檔」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄉民接細胞簡訊狂問「你也去六星」　桃園衛生局給答案了

長榮機師突破性感染　桃園7大防線圍堵

不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽

生活圈都一起！女友收「警示簡訊」他卻沒有　網秒點關鍵

台東開放20歲↑打高端　平台登記+醫療院所預約就搞定

台灣社交距離app「每天無接觸」...仍收到簡訊！他崩潰：足跡根本沒重疊

沒去過桃園也收到簡訊！網灌爆衛福部臉書　指揮中心回應了

防Delta燒進彰化！中秋禁社區集體烤肉　高端4千爽約劑開放施打

收到警示簡訊！網友怒敲碗「到底足跡在哪？」灌爆衛福部臉書

墾丁天鵝湖飯店推「重機友善專案」搶攻後疫情商機　每房2200元起

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

鄉民接細胞簡訊狂問「你也去六星」　桃園衛生局給答案了

長榮機師突破性感染　桃園7大防線圍堵

不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽

生活圈都一起！女友收「警示簡訊」他卻沒有　網秒點關鍵

台東開放20歲↑打高端　平台登記+醫療院所預約就搞定

台灣社交距離app「每天無接觸」...仍收到簡訊！他崩潰：足跡根本沒重疊

沒去過桃園也收到簡訊！網灌爆衛福部臉書　指揮中心回應了

防Delta燒進彰化！中秋禁社區集體烤肉　高端4千爽約劑開放施打

收到警示簡訊！網友怒敲碗「到底足跡在哪？」灌爆衛福部臉書

墾丁天鵝湖飯店推「重機友善專案」搶攻後疫情商機　每房2200元起

眼周保養入門推薦！小棕眼霜必收、克蘭詩黃金亮眼萃高CP兩用法

13歲少女遭性侵懷孕！她剛生下男嬰…隔天被發現「陳屍井內」

現在存來得及！專家推「6檔金融股」殖利率破4%　股價有上漲空間

《做工的人》他沒入圍金鐘成「最大遺珠」　柯叔元沉澱2天發聲了！

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

他示警疫情別刮痧！「染疫像中暑」刮出病毒　中醫曝真相：太誇張

換「米漿」趁現在！BMW汎德全車系祭出高額零利率、最高6萬回饋

單戀男挨告村民連署幫求饒　「特技強吻」她雙腳離地！結局曝光

馬傑森施打AZ僅輕微頭暈　被學長虧「這麼早打連身體都老的」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

指揮中心將發送110萬筆警示簡訊　

5天3機師突破性感染！　都去過這地方

機組員「隔離14天難受」奔摩鐵連結！網怒：給方便當隨便

沒去過桃園也收到簡訊！指揮中心回應了

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

機師828就有症狀！醫：為何兒9月去上學

更多熱門

相關新聞

收到簡訊！網敲碗「足跡在哪」灌爆衛福部

收到簡訊！網敲碗「足跡在哪」灌爆衛福部

日前長榮2名機師爆出確診，其中案16120就讀高中兒子也染疫。指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送110萬筆警示簡訊。稍早，就有網友在衛生福利部粉專貼文下抗議，說自己有收到簡訊，但也看得一頭霧水，「所以到底足跡在哪裡？這樣很困擾耶！」

收到疫情簡訊了！超多人納悶：沒去啊

收到疫情簡訊了！超多人納悶：沒去啊

「中秋節會限制活動？」陳時中回覆了

「中秋節會限制活動？」陳時中回覆了

機師突破性感染連環爆　蘇揆：Delta變種病毒非常恐怖

機師突破性感染連環爆　蘇揆：Delta變種病毒非常恐怖

愛不到就弄臭妳　癡戀男街頭狂噴紅漆「淫女+賤女」

愛不到就弄臭妳　癡戀男街頭狂噴紅漆「淫女+賤女」

關鍵字：

彰化DeltaAZ王惠美烤肉社區吸菸

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面