防Delta燒進彰化！中秋禁社區集體烤肉　高端4千爽約劑開放施打

▲彰化縣連15天+0。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

桃園爆發機師染疫，牽動即將到來的中秋節活動進行，彰化縣今天下午召開線上防疫會議，縣長王惠美指出，彰化縣規劃的活動仍維持中央防疫標準，若有緊急狀況發生將滾動式調整，至於烤肉活動，以同住家人為主，吃東西時還是要放隔板比較安全，至於社區烤肉活動還是不開放，還提醒民眾「再委屈一下」。

彰化縣今天第15天+0，居家隔離人數剩6人，疫情明顯趨緩，近日有不少民眾見到有不少人當眾拉下口罩，走在大馬路上吸菸，衛生局長葉彥伯強調，「不行喔」，「吸進去又吐出來」容易有感染風險，雖然現在是二級警戒，但中央規定外出一定要戴口罩，建議民眾，不妨利用這個機會，大家一起來戒菸。

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今天進行第7期AZ疫苗開打第二天，完成預約者有56,453人，今天施打率高達99%，下周施打日期為9/8-9/11日，也籲請預約民眾，依照時間前往接種。

▲彰化高端疫苗爽約劑有4千劑。

衛生局長葉彥伯指出，高端疫苗屬單劑量，彰化有2成預約民眾未前往施打，爽約劑有4千劑，目前醫療院所都已經將剩餘劑量退回各地衛生所，只要年滿20歲的民眾，尚未施打疫苗者，若有意願施打高端，建議先打電話詢問各衛生所，如還有，即可前往施打；若屬敏感體質者，可以先經由醫師評估。

王惠美表示，近期機師感染讓大家十分緊張，今天中央宣布在8/13-9/2會針對機師接觸或活動軌跡重疊者將發布110萬封疫情警示簡訊，請鄉親近期要持續關注自己的健康。因應Delta來襲，請遵守防疫原則，首先要手部清潔，記得量體溫、戴口罩，保持社交距離、實聯制、清消環境，由於Delta傳染率很高，拜託大家不要心存僥倖。

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