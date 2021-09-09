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覺得自己衰運連連又沒財運　命理師「13招」曝2021年旺財秘笈

▲▼楊登嵙 。（圖／記者白珈陽攝）

▲楊登嵙提供2021偏財運秘招。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

覺得自己最近衰運連連？命理師楊登嵙表示，每年磁場不同，有人運氣好，當然會有些人變得非常差，可利用磁場變化，趨吉避凶、轉危為安，除了擺放招財物品改變運勢，還可透過大聲吶喊、放聲唱歌，提升自己自信心，去除霉運，屆時將心想事成，好運旺旺來。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供2021年旺正財、偏財運秘招：

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一、 招財神獸：今年「財星」在西方，可在房子此方位擺放三腳蟾蜍、貔貅等招財神獸。

二、 催財轉水：今年「財星」在西方，可在房子此方位擺放催財運流水盆，注意水流要往內流，往外流反而漏財。

三、 旺財色系：歲次辛丑金牛年，旺財是金土色系，金色系: 白、金、銀色屬金，土色系: 黃、米黃、咖啡、棕色屬土。今年身穿旺財色系增加財運，若符合「八字」喜用色更好。

四、 易經數旺財：今年旺財數金和土，易經4、9為金，黃豆（土色系）一包4顆，一包9顆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，引動財運磁場。

五、 「錢母」：到寺廟求來的「錢母」攜帶在身上或擺放在家中的「財位」；「財位」一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

六、 「發財金」：到寺廟求來的「發財金」攜帶在身上或擺放在家中的「財位」。

七、 「財神符」：到寺廟求來的「財神符」攜帶在身上或擺放在家中的「財位」。

八、 門口發財：大門口腳踏墊下放置268元硬幣。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）

九、 「聚寶盆」：「財位」放「聚寶盆」，裝代表木火土金水「五行」的綠色、紅色、黃色、白色、黑色的水晶或玉石，調和「五行」之氣，招納五行八方財。

十、 吶喊法:：到山中或水庫邊等空曠的地方，放開嗓門大聲吶喊，吶喊內容是你許願的內容，堅持數天，必定會好運旺旺來，一改過去霉運連連、運勢不佳的局面。什麼叫運氣，運氣就是指人的一呼一吸之間，一個連人呼吸都變得困難了，那還有什麼運氣可言!

十一、 亮嗓法：亮嗓唱歌是改運的好方法之一，因為唱歌能練氣，抒發情緒，培養自信心，好運的人肯定中氣十足。情緒低落，人緣欠佳，做事阻礙不順，最好去亮嗓唱歌。

十二、 接地氣：大城市裡很多人都是住在高樓大廈裡，平時難以接地氣。到戶外大自然，脫掉鞋子，接接地氣，可以釋放負能量及陰磁場。到山區、大平原、水庫邊、海邊等住上幾天，可以適時光著腳丫，赤腳踩沙灘、草地。如此，你能去掉煩惱，好運自然旺旺來。

十三、 改名法：一個好的名字可以在日常生活中慢慢增加你的氣運，進而改善你的運勢。很多明星都有改名的經歷，而且有效果。名字第二字影響外交、人際關係、貴人、感情、中年運，第三字影響事業、投資、財帛、晚年運。

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