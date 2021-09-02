請中央說清楚！第二類施打彰化居冠　王惠美喊冤：7899人是鄰長

▲彰化縣防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

衛福部長陳時中昨(1)日指出，中央與地方官員造冊約3萬人打疫苗，地方官員達93.6%，彰化縣提報8,723人列第一名；縣長王惠美在防疫說明會上重申，有7899位是鄰長，他們並非官員，抱歉害他們被中央誤會，也希望中央在公布前要先解釋清楚，不要讓這些第一線辛苦工作的鄰長被冤枉。

藍營近日指控中央第二類接種疫苗對象有「膨脹」現象，不過指揮中心公布資料，顯示中央官員造冊佔1710人、地方官員造冊2萬8794人，最多為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人，以及嘉義市3842人。

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話題延燒至今，台灣智庫民調中心主任卓冠廷更指出，經比對行政院人事行政總處資料後，居然發現這四個國民黨執政地方政府「重要官員」佔公務員總額的7成以上，真的很不可思議。

彰化縣里鄰長聯合會長何炳樺氣得大罵，「我不是地方官員，但我是站在第一線防疫工作人員，同島一命大家都為了防疫，怎麼還可以這樣說？」

▲卓冠廷發現國民黨執政縣市，在第二類造冊人數中，竟超過公務人員總數。（圖／卓冠廷臉書）

何炳樺說，今年5月間，溪湖有果農到萬華賣葡萄染疫造成112人確診、連帶社區歌唱班傳播鏈，使得永靖、埔心及員林市幾乎快淪陷，二林鎮1名里長確診返家後身亡，里鄰長身兼逐戶發放打疫苗名冊的責任，也有因接觸確診者，被列居家隔離，因此他才向縣府建議，里鄰長必須盡快施打疫苗，這難道錯了嗎？

何炳樺難過的說，「當時彰化縣溪湖被列重災區，大家害怕的不敢出門，經濟也陷入困頓，要這些人何去何從？全縣將近8千名鄰長，大部分都是年長者，他們也有家人，在發放名冊時萬一染疫，試問這個責任難道是您們擔負的起嗎？」

何炳樺說，此時疫情雖然趨緩，但為了防堵變種病毒，基層里鄰長每天都很認真的在做防疫工作，也請不要再用政治口水戰來打壓小老百姓的士氣。

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