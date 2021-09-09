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社會 社會焦點 保障人權

影片曝！休旅車搶左轉　機車猛撞零件噴飛...騎士彈飛全身擦傷

記者白珈陽／台中報導

台中市北區8日上午發生一起交通事故，石姓男子開車行駛至北平路、陝西路口時，疑未注意車前狀況便逕自左轉，對向直行的蔡姓騎士不慎撞上，造成機車頭嚴重毀損、零件四散，蔡男也全身多處擦挫傷，經送醫治療已無大礙。警方到場對雙方實施酒測，均無酒駕情形，詳細肇事原因及經過，警方正釐清調查中。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男機車嚴重毀損，零件四散。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，8日上午7時39分獲報，稱北區北平路與陝西路口發生車禍，經查，石姓休旅車駕駛（48歲）沿陜西往文心路方向路行駛，欲左轉至北平路時，與對向車道的蔡姓騎士（19歲）發生碰撞。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲石男疑未注意車前狀況，沒有禮讓直行車便逕行左轉，導致撞上對向直行的蔡姓騎士。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據影像顯示，雙方通行時交通號誌為綠燈，不過石男疑未注意車前狀況，沒有禮讓直行車便逕行左轉，導致對向直行的蔡姓騎士反應不及撞上右後車門，由於撞擊力道猛烈，機車微微飛起、車頭嚴重毀損，零件散落一地，蔡男摔落地面全身受有多處擦挫傷，幸無生命危險。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲石男轎車右側微微凹陷。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，用路人使用道路應遵守相關「路權」規定，行經路口更應依照號誌（標線）行駛並減速慢行，以避免發生意外事故。

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