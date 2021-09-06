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持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

▲▼新台幣百元新鈔。（圖／記者湯興漢攝）

▲彰化縣北斗鎮民持身分證即可領取500元紓困金。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者吳哲豪彰化9日電

彰化縣北斗鎮規劃發500元紓困金。鎮公所指出，11日起一連3天，在各里活動中心發放紓困金，無法前往活動中心領取民眾可在11月11日前，持身分證前往鎮公所領取。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為振興經濟，行政院公布振興五倍券方案，地方也加碼。北斗鎮公所規劃每名鎮民發放新台幣500元紓困金，提案在8月底送交鎮民代表會臨時會通過。

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北斗鎮長李玄在先前接受媒體聯訪表示，目前鎮內設籍人口約3萬3000多人，每人發放500元紓困金，總額近1700萬元，加上行政作業費100萬元，預算總額編列1800萬元。

北斗鎮公所今天指出，領取紓困金通知單已分發到各戶，11日起一連3天在各里發放，以戶政事務所列印提供名冊為準。為節省人力，鎮公所呼籲由同戶派1人代領，也就是由住戶填寫委託書、蓋好印章由1人代為領取，未成年的鎮民則由監護人代為領取，發放地點大多為各里的活動中心。

鎮公所說，無法在11日到13日領取紓困金的鎮民，可在11月11日之前，持身分證和印章前往公所領取500元的紓困金。

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