帶8歲女兒出門突不適　下秒「收細胞簡訊」衝篩檢站！驚魂24hrs曝

▲中央發出110萬封細胞簡訊，大量民眾湧到醫院篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名爸爸表示，帶一個禮拜見一次的8歲女兒出門吃飯，突然出現鼻水倒流跟咳嗽症狀，接著收到細胞簡訊，頓時腦子一片空白，帶著女兒衝去篩檢站做PCR檢測，結果被告知要等3天，「女兒明天要上學，我也要上班」，等不及只好跑去超商買快篩劑，幸好結果都是陰性，結束這場驚魂記。

「真的是搞死人！」爸爸在臉書「爆廢公社二館」憤怒發文，早上帶8歲女兒出門吃飯，中午時突然感到身體不適，接著又收到細胞簡訊，「當下腦子一片空白」，看著車內熟睡的女兒，思考著該不該冒險把小孩送回前妻那，「想一想，這責任我擔不起」」，若不慎確診，前妻以及年邁的家人都會被傳染。

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他趕緊上網查資訊並打電話詢問相關單位，卻都無人接聽，花了半小時找到附近的篩檢站，在現場等待、填寫資料，花了1小時才做完PCR檢測，最後付了5百元離開。帶女兒回家等待檢測消息，「如果當晚結果是陽性，就要父女倆一起隔離14天了」，怎料一直等不到結果，隔天打電話詢問才知道PCR檢測要等3天。

▲原PO心中的大石頭總算放下了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

他內心焦慮不安，「女兒明天要上學我也要上班，這樣不知結果的情況，是要繼續請假還是怎樣呢？」隨後他想起超商有賣快篩劑，立刻衝去買，還好測出來是陰性，總算可以放心了，「真心想問問那個違規機師，我可以跟你求償精神與財務損失嗎？你玩得很開心，也沒有想過你的行為，造成多少人可能昨天跟我一樣，搞了很多流程白花了很多錢，浪費了很多醫療量能，超自私」。

貼文一出，引起熱議，「很負責任的父親」、「這壓力好大」、「真的，這王八蛋真的該抓起鞭刑重罰，害人不淺的混蛋」、「我收到簡訊當下也是腦袋一片空白，很擔心」、「110萬人收到通知，看到數字就覺得可怕」、「拜託拜託，不要再蔓延開了，好不容易看到曙光，千萬要守住」。