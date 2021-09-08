Delta到家門！社區住戶竟拒測PCR　警硬起來協助「強制篩檢」

記者陳以昇、陳豐德／新北報導

板橋幼兒園群聚感染擴大，新北市機動篩檢隊7日晚間已經前往擴大篩檢，千人已經篩檢完畢，今（8）陸續派前巴士前往，要載其中一棟的400名住戶前往檢疫所隔離，不過傍晚卻傳出有住戶拒絕PCR檢測之狀況，前進指揮所副指揮官當場決定進行強制篩檢，警員穿戴好防護裝備後，陪同醫護人員進入社區執行強制力，以維護居民及市民安全。

▲板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李上公車前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）



侯友宜表示，這兩天社區篩檢站的量衝很快，昨天有4000多人來篩檢，新北市歡迎市民來篩檢，因此篩檢站一直沒有撤，這次幼兒園群聚事件，就是在社區篩檢站發現第一個個案，他強調，病毒已經走到社區，只要大家認為有疑慮，就要出來篩檢，尤其面對Delta病毒來勢洶洶，更應該隨時提高警覺。

▼民眾配合指示拿著行李踏出社區。（圖／記者陳以昇翻攝）



侯友宜表示，昨天新增了5個個案，大部分都在居家隔離中，昨天又增加1個個案，Ct值38.53，跟幼兒園的家屬同住一棟大樓，市府立即派出機動篩檢隊進到社區大樓做篩檢，雖然他的Ct值已經38.53，比較沒有傳播力，但不管如何，面對疑似Delta病毒，一定要做的更積極，讓大家安心。

而確診者所飼養之寵物也紛紛被送走緊急安置，目前一共有2貓2狗由新北市動保處帶到某寵物中心暫時隔離，載走前動保人員拿著一罐「粉色消毒水」往貓狗身上及籠子噴灑，讓人好奇是否會對毛小孩造成危害；對此，動保處透露成分證實並不會危害寵物健康。

▼新北機動快篩隊進駐社區，寵物也送隔離。（圖／記者宋良義攝）



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