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禁烤令一下！有人秒鑽「中秋節不行」漏洞　網抓爆Bug：很白癡

中秋,烤肉,中秋烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲各縣市紛紛宣布不開放戶外烤肉，但卻爆發一場論戰。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前，長榮機師突破性感染、新北幼兒園群聚皆確認為Delta病毒株，面對下周的中秋連假，各縣市紛紛宣布不開放戶外烤肉，想要在家烤的話，也得遵守因應措施。不過，網上卻傳出一張訊息截圖，一句「就提前或之後烤，看他（規範）只有寫中秋節不行」，外加PTT上也有人問卦「不是中秋節可以烤肉嗎？」讓相關話題爆熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「不是中秋節可以烤肉嗎？」提到有縣市是規定「中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動」，就忍不住發問「中秋節9/21，如果我9/19烤可以嗎？」讓一票人也驚呆「對欸！他們說中秋不行而已吧」、「細節，該約了吧」、「學到了，馬上烤」、「找到漏洞了！」

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還有人吐槽「不能在戶外烤肉，可以在餐廳內用？」納悶道「如果是擔心大型群聚，不能在公共場所進行總量管制嗎？」也吸引鄉民直呼「烤肉跟防疫到底有什麼關係？重點不是群聚嗎？」也就是說重點是在「多少人」，而不是「做什麼事」，「難道Delta又會識別是不是在烤肉？」

▲張麗善說明，現在疫情嚴峻，即日起雲林縣就禁止社區、社團群聚、烤肉活動，以自家人在自己家附近進行烤肉，因為自家人在安全上能夠有保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲不少網友紛紛鑽漏洞，直呼不要中秋節當天烤就好了。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

更有網友發文「有沒有改雙十節烤肉不就好了的八卦？」直呼烤肉禁令很白癡，根本在為禁止而禁止，「沒差，中秋不烤就算了，我們改雙十節烤啊！也有三天連假，夠烤了。」

類似的討論還有「中秋節是不是不烤肉就可以？」發文網友就說，以往他們家都會找親朋好友來家裡烤肉聊天，今年他住的縣市規定要「同住家人」才能一起在自家烤肉，「因為我看規定是針對烤肉，好像沒說不能去別人家吧？」就好奇，如果是找親朋好友來自家「煮火鍋」是否另當別論，「不違反室內人數上限是不是就可以了？」

▲台南市長黃偉哲指出，台南疫情73天+0，台南市社區等大型烤肉活動禁辦，家戶烤肉目前不禁止，但最好改以吃火鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，原則上禁止大型戶外社區烤肉，家戶烤肉最好改以吃火鍋。（圖／記者林悅翻攝）

另外，台南市長黃偉哲表示，距離中秋還有14天，原則上秉持三不原則，不鼓勵民眾烤肉，「吃吃火鍋也滿流行的、滿潮的！」還真的建議民眾改以吃火鍋形式，與家人團聚賞月，度過這波疫情，被網友大吐槽「上班跟火鍋都不會被感染」、「烤肉就會中，但是煮火鍋比較不會。」

貼文一出，許多網友也直呼傻眼，因為各縣市規範有太多漏洞可以鑽，「室內更應該禁止吧，等等一堆通風不良的一氧化碳中毒，或是室內群聚更嚴重」、「大可不必烤啦」、「烤肉不是原罪。」不過，也有人表示，「河濱跟公園一堆不認識的人走來走去」、「餐廳禁內用會影響生計要審慎，戶外烤肉為非必要之活動當然先禁止啊」、「餐廳內用同住家人才能免隔板喔，還要特定座位坐法。」

至於有網友鑽「中秋節」用詞漏洞，本站稍早報導《全台剩4縣市「無戶外禁烤令」！看懂各地「中秋居家烤肉」規定》，其實大部分縣市有明確指出「即日起一律禁止戶外烤肉」、「中秋節連假期間，不開放戶外公共場域、社區、社團烤肉及聯歡活動」等等，只是不能否認還是能抓出其中語病。

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