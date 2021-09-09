入校BNT殘劑得「送回醫院」　王欣儀批荒謬：應讓校園志工接種

▲第二批91萬劑的BNT疫苗於9月9日到貨。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市將於9月22日起，針對國、高中生和五專1至3年級學生接種BNT疫苗，台北市議員王欣儀擔憂，後續可能產生「疫苗殘劑」運用問題，然而目前規定卻是，入校施打BNT疫苗若有殘劑，必須帶回醫院，「實在有夠荒謬！」

王欣儀9日指出，目前已知未來入校施打的BNT疫苗若有殘劑，須一律再「帶回醫院」，但因疫苗有運送、存儲條件及時效性問題，如果在校內未施打完的疫苗殘劑在帶回醫院途中發生狀況，造成疫苗失效、無法施打，豈不是浪費？而相關問題及責任由誰來承擔？入校接種疫苗後產生為數極少的殘劑，應直接在校園內運用掉，才能確保疫苗安全、不會浪費。

王欣儀表示，Delta病毒已入侵新北幼兒園，且影響波及北市學校，即便教師已施打疫苗也仍有染疫、傳染風險；更何況現在仍有部份教師因身體狀況醫囑規定無法接種AZ疫苗，也有許多必須入校協助校園防疫、站在第一線的志工因未獲造冊安排，至今仍在苦等第一劑疫苗，因此大家無不關心BNT殘劑未來可如何運用。

王欣儀強烈要求，北市府應儘速向中央爭取，入校接種BNT疫苗的少量殘劑可直接運用於校園內，不宜再冒風險帶回醫院；並需配套訂定公開、透明、清楚SOP處理流程及造冊名單的優先順序，使得各校能有所依循安排造冊，讓不只學生，全體教職員工、志工們也能有機會接種疫苗，將校園防疫漏洞補起來，建立完整的防護網。

針對王欣儀的言論，台北市衛生局回應，BNT一瓶是1.8cc，接著抽出來每個學童1人0.3cc，且還要現場稀釋，基本上BNT不會有整瓶殘劑問題；議員所指的殘劑，可能是指最後一瓶沒有打滿6人的剩餘量，但由於教職員早已打過疫苗、校外人士不能入校，所以依照中央規定，校園施打的BNT剩餘殘量必須帶回醫院。