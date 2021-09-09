50%新冠患者「1年後仍無法痊癒」！痛苦後遺症曝：令人擔憂

▲武漢是新冠肺炎最早的爆發地。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，在各國加快為民眾接種疫苗之際，國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上月底發布了一項針對新冠患者後遺症（又稱「長期新冠」）的研究。結果顯示，近半數患者出院後1年仍無法痊癒。

據《健康時報》報導，該項研究由中日友好醫院呼吸與危重症醫學科的曹彬、武漢金銀潭醫院的王先廣，以及國家呼吸醫學中心和中國醫學科學院的王建偉共同主導。團隊跟蹤1276名從武漢金銀潭醫院出院的新冠患者，通過隨訪他們出院6個月後和12個月後的健康狀況和生活質量，研究他們的康復情況。

在本次研究中，患者的中位年齡為59歲，864名患者在住院期間通過鼻導管和臉罩吸氧，94名需要經鼻高流量氧療或無創通氣、有創機械通氣，54名患者曾入住ICU，大部分患者屬於重型及危重型病例。

研究結果顯示，大多數新冠患者出院後，身體和各項功能都會逐漸恢復，目前已恢復原來的工作和生活，但健康狀況仍低於對照人群，不少人都有睡眠障礙、脫髮、味覺和嗅覺失調、頭痛、關節疼痛、焦慮或抑鬱等後遺症。與出院6個月時相比，出院1年時部分後遺症會顯著消退，至少還有一種後遺症症狀的人群比例，也從6個月的68%下降到12個月的49%。

與SARS的後遺症類似，「疲勞或肌肉無力」也是新冠肺炎患者最常見的症狀，有該症狀的患者比例從6個月時的52%下降到12個月的20%。不過，感染新冠後出現疲勞和肌肉無力的原因和發病機制尚不清楚。基於先前SARS的研究，肺彌散能力損害、發病時病毒引起的肌肉炎症、細胞因子紊亂、肌肉萎縮和退化、皮質類固醇肌病或這些因素的組合，都可能是誘因。

相反，新冠患者出院12個月時，出現呼吸困難、焦慮抑鬱的比例比半年前更高。呼吸困難的比例從半年時的26%略微增加到12個月時的30%。在長達1年時間內，大約20%至30%的中度患者觀察到肺彌散障礙，此比例在危重患者中高達54%。

文章指出，這是令人擔憂的現象。鑑於在急性感染期間接受重症監護的患者中，持續性肺彌散障礙和影像學異常的高發率，應在該人群中探索預防或改善後遺症的策略。另外，更多患者出院12個月後就診時出現焦慮或抑鬱（26%），而出院6個月時的比例為23%。

文章分析，感染新冠後出現的慢性或遲發性的心理症狀，很可能是病毒感染的直接影響，也可能是因為身體不正常的免疫反應、免疫系統的過度激活或自身免疫反應。此外，社會接觸減少、孤獨、身體未完全康復和失業等也可能影響患者的精神症狀。