權威醫認了埃及爸是「入境檢疫破口」！曝該升三級時機點

▲指揮中心專家小組成員李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

新北市某幼兒園群聚案確定為Delta病毒株，外界憂心未來恐要再升級，不過指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎認為，「目前還不到那個地步」，還是要看未來幾天的發展。至於感染源頭，不少人推測是埃及爸爸為來源，以入境時間及檢疫情況，他不否認，「看起來有可能是入境檢疫破口沒錯。」

對於幼兒園群聚案基因定序為Delta，且疫情不僅僅在園內出現，更傳染到住同社區的居民，讓各界十分憂心。李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，大家不要看到Delta就太害怕，它只是傳染力較強，基本上按部就班進行防疫即可。

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至於警戒升級的可能性，李秉穎認為「目前還不到那個地步」。他強調，還是要觀察未來1至2週的發展，目前案例發現後，還沒經過太久的時間，沒有大規模進入社區就還好。他提到，萬華當時也是前2、3天很安心，但後來突然爆發性感染，很多地方出現群聚且多點爆炸。他說，若集中在有接觸史的，都在同個點出現，是會被控制下來的，「最怕社區突然跑出其他群聚點。」

不過，對於幼兒園的基因定序判定與長榮機師案無關，李秉穎認為基本上是境外進入沒錯。只是，以這樣的論點作為基礎，若非長榮機師導致，目前可知與幼兒園有關的就是某位確診者自埃及入境的家屬，但據了解，該名家人在檢疫期間篩檢都是陰性，直到這次的接觸者採檢，才又檢驗出Ct值較高的情況，有人批評這是「入境檢疫破口」。

李秉穎也不否認，「對，這看起來有可能是入境檢疫破口是沒錯」他表示，先前指揮官陳時中就曾經講過類似的狀況。不過，醫師強調，醫學的情況是沒有100%的，以研究而言，目前病毒潛伏期是14天，所以就會訂定隔離14天的標準，但先前也的確有研究統計，1%的人潛伏期超過14天。他坦言，即便PCR很精確但也沒辦法百分之百保證，過去就有過時陰時陽的例子。