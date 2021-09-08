北市臨江夜市冰店遭丟汽油彈！鄰居投案...敬酒遭洗臉很不爽

記者張君豪／台北報導

台北市大安區臨江夜市8日凌晨發生一起蓄意縱火案，警方調查黃姓男子因與該夜市某芒果冰店業者吃飯時發生口角衝突，黃男事後越想越氣，直接自製汽油彈到該冰店門口點火投擲洩憤，所幸其他路過民眾發現立刻協助滅火；今天清晨7時許，黃男自行到中山警分局建國派出所投案，轄區大安警分局派員帶回調查中。

▲黃男酒後疑不滿鄰居拒喝發生爭執，DIY汽油彈到鄰居店門口縱火，事後投案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男酒後疑不滿鄰居拒喝發生爭執，DIY汽油彈到鄰居店門口縱火、事發後投案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，縱火的黃男也住在臨江夜市內，與遭縱火的被害人是鄰居，兩人事發前就認識，7日晚間兩人在北市某餐廳聚餐，結果酒後疑似因為敬酒發生口角，鬧得不歡而散。

8日凌晨4點半左右，黃男自認殷勤敬酒卻遭老鄰居「洗臉」，他情緒激動到便利商店買瓶裝啤酒、赴加油站購汽油填裝，再到鄰居經營的芒果店門口引燃汽油彈丟擲，所幸路過民眾幫忙撲滅，並未造成人員傷亡。安和路派出所警方訊後將縱火黃男依觸犯公共危險罪嫌移送法辦。

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