幻覺婦深夜尋找「不存在的親戚」　暖警護送返家

▲楊梅婦到觀音尋找不存在的親戚迷途，幸遇巡警。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園47歲的許姓婦人因患有精神疾病經常會產生幻覺，8日凌晨趁著家人熟睡時獨自出門，搭著計程車到觀音地區尋找自行幻想的「親戚」，但她身無分文又說不清正確地址，被運將請下車後坐在路邊不知所措，巡邏員警見狀上前協助，將她護送楊梅住家，這才驚醒睡眼惺忪的家人。

▲警方漏夜將許婦送返住家。（圖／大園警分局提供）

大園警分局觀音分駐所警員李辰翊、蔡宜妏，今日凌晨巡邏行經觀音區中山路一段時，發現一名婦人徬徨無助坐在別人家門口，經上前了解婦人是從楊梅搭計程車，要來觀音地區找親戚，但她記不得正確地址身上又沒帶錢，運將在附近繞了幾圈後便請她下車自行尋找，婦人不知所措只好呆坐在路邊，經員警以人臉辨識系統查詢，總算順利查出許姓婦人的楊梅住處，隨即將她護送返家。

許婦的兒子在凌晨時分聽到門鈴聲，睡眼惺忪地前來開門，他見到母親在大半夜被員警送回家，感到非常驚訝，經員警告知原委後，他才恍然大悟，表示母親患有精神疾病，平時都會胡思亂想，家族中並沒有親戚住在觀音地區，完全是她自行幻想不存在的親戚，幸好有熱心的員警及時提供協助，非常感謝警方的幫忙。

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