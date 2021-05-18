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社會 社會焦點 保障人權

正妹遭堂哥染指忍9年：他爸是警察沒人會信我...為何受懲罰的是我

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲28歲正妹淚控自己在15歲時遭19歲堂哥侵犯，事過多年她認為自己已經長大並提起勇氣對堂哥提出告訴。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市28歲正妹指控在15歲那年家人過年團聚，孩子一起睡通鋪，豈料19歲堂哥竟伸出魔手侵犯。她淚控堂哥不管她緊閉嘴巴，夾緊雙腿仍不知停手，甚至還說「妳會痛喔」。正妹因堂哥的爸爸是警察，當下認為沒人會支持她，選擇隱忍。經過9年她認為不該只有自己受折磨，而堂哥卻正大光明活著，並憤而提告，士林地院依強制性交罪，處堂哥有期徒刑4年。

隱忍9年的小恬（化名）因在朋友鼓勵下及想希望透過公權力可以讓她放下遭堂哥侵犯「過不去的坎」，鼓起勇氣決定勇敢一次，她認為如果自己死了，可能會後悔沒有人為她聲張，於是決定在2018年7月31日到新北市婦幼隊提告。

她淚控回憶小時候遭成年堂哥阿昇（化名）趁睡覺多次撫摸身體，直到15歲堂哥竟變本加厲趁睡覺時將她褲子都脫下來，然後用手指頭侵入下體！她害怕並不想要讓堂哥碰觸，但堂哥強行先親親、碰碰再摸摸，最後直接把她衣服掀起來，並慢慢將小恬外褲跟內褲脫到一半，小恬因為恐懼將腳夾很緊，她忍不住就哭了，哭了以後，阿昇還跟問她「妳會痛喔」，但真的哭得太傷心，堂哥竟將她嘴摀住說「不要哭」，但手卻一直在下體裡面。

▼變態成年堂哥竟多次侵犯未成年堂妹，堂妹因堂哥爸爸是警察選擇隱忍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

小恬國中輔導老師偵查時表示，在小恬國三下學期接近基測時有與她會談，小恬有主動表示過年時已經念大學的堂哥有摸她，但堂哥求她不要講出去。當時小恬表示「家人不會站在她這邊，她跟她爸爸有比較多衝突，所以她事發時就沒有聲張。」

後來學校通報社會局社工介入，社工發現小恬在談論遭二堂哥性侵事件經過時，雙腳蜷曲予椅子上，雙手合握腿部，將臉埋在大腿上，難過哭泣。

陳姓社工於審理時表示小恬當講起遭堂哥侵犯時，情緒反應很大，當時沒有通報婦幼隊，不過有安排受害人進行心理輔導諮商，也就法律層面做討論，他認為小恬家庭裡面有很多的原因，小恬父親有自己的考量，後來決定不提告後，他們當時有跟小恬說之後想提告的話，我們這邊一定都支持。

2015年3月間，阿昇的妹妹傳訊給小恬，並稱「你現在拿出來講是怎樣？」、「當下為什麼不講」、「什麼當初不跟我爸媽當下講」等語，小恬則回「我當初講過」、「我當下怎麼沒講？用妳的小腦袋想想，要是沒講還會鬧到社會局知道嗎？」、「我當初就有講過了，社會局有幫我跟你爸媽講過，但結果就是不了了。」

開庭時阿昇辯護人辯稱，因小恬曾詢問阿昇男女性事，阿昇才會誤認堂妹對他有好感，而且在親吻及撫摸小恬並無反對啊！這樣的說詞也遭小恬當庭否認，甚至表示阿昇在挨告後有用臉書私訊她並問「是否願意聊聊」及「二哥想跟你好好道歉」、「實在對不起」等文字。

▼堂哥竟稱因小恬曾問男女性事以為堂妹對她有好感，竟伸出魔手侵犯。（圖／免費圖庫pexels）

▲▼害怕,哭泣,女孩（圖／免費圖庫pexels）

小恬審理過程對於阿昇僅坦承親吻告及撫摸胸部感到相當氣憤，並憤而表示「這件事情在我心裡一直發酵，當時沒有人支持我，我曾經嘗試很多方法想要自殺，即使我已經成年，在親密關係中只要有類似的行為都會很排斥。」

堂哥不承認就沒有人覺得做錯的是他，為什麼堂哥可以正大光明活下去，而自己卻一直活在這個陰影下，為什麼受懲罰的也是她？或許堂哥覺得反正「我以後也是會跟男朋友發生關係，是無所謂的」，但難過的小恬並不認為這不是無所謂。

▼15歲小恬遭堂哥侵犯導致心裡留下極大陰影，事發時爸爸不願提告她選擇隱忍到成年決定反擊。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小恬於審理時向法官表示「請從重量刑」希望堂哥可以受到應有的懲罰，因堂哥沒有覺得自己有錯，做這一切都是為了周全自己而已，並表示阿昇曾私下透過律師談和解，但堂哥說的和解金額，讓她覺得根本是羞辱，小恬更認為堂哥不想付出代價，只想讓這件事船過水無痕，她真的希望堂哥可以承認，因為她真不想只有自己一人痛苦！

合議庭認阿昇為小恬堂哥，竟不思愛護年幼的堂妹，竟為滿足一己性慾而罔顧人倫，導致小恬心理難以抹滅的陰
影，並影響小恬的身心健全發展，惡性非輕，且未坦承犯行也無誠意和解，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。

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