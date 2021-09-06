花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

▲老翁掉落溝渠，順水流而下卡在水閘門下。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉5日下午民眾報案，有人掉落在光復國小後方的排水溝，經消防救護人員前往救援，發現落水男子已全身冰冷僵硬明顯死亡，消防局通報警方並交由家屬善後處理。





消防局表示，救護車到達現場後發現患者卡在水閘門下，溝渠深約1.5米、水深約80公分且水流湍急不易救援，指揮中心加派消防車到場支援，同時通知水利局前往協助阻斷水勢。晚間7時35分將患者拉起，救護人員評估後患者已無呼吸無脈搏、身體冰冷僵硬，呈現明顯死亡，並未送醫急救，後續交由家屬及警方處理。

▲消防局消防車到場支援並通知水利局阻斷水勢，但將老翁救出後發現已無呼吸無脈搏、身體冰冷僵硬，呈現明顯死亡。



據警方調查了解，落水男子為80歲老翁，現場無人目擊事發經過，家屬先於案發地點上游約100米處路旁發現老翁的機車，沿水溝找尋後才發現患者，並立即向119報案求救。初步判斷老翁為失足跌落而意外溺斃，真正死因尚有待進一步釐清。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，每年此時都會有許多人趁著假期出遊戲水，在疏忽水域安全的情況下，也造成許多溺水的憾事發生。尤其近期剛解封，民眾更是蓄勢待發，想來趟報復性旅遊，特別提醒出遊戲水時要有週全的規劃，並遵守「防溺10招」的水域安全觀念，玩水時時注意、謹慎小心，才能快快樂樂出門、平平安安回家。

►腦公！你不可以賴帳喔