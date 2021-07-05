女兒一家「飛紐西蘭打疫苗」！她狂嘴：比台灣高檔　網神反擊糗炸

▲姑姑炫耀，女兒一家到紐西蘭打疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣新冠疫苗累積到貨572.62萬劑，仍無法開放所有族群施打。一名網友昨發文抱怨，姑姑特地打電話炫耀，女兒一家人都飛紐西蘭打疫苗，還狂嘴「台灣醫院太危險，這時候不回來剛好！」而網友看完忍不住吐槽，反問「女兒怎麼把妳留在台灣呢？」

網友在「爆怨2公社」氣憤提到，本以為小姑姑打電話來，是關心老爸打完疫苗的後續狀況，結果對方劈頭就狂炫耀，「你們家丫頭跟哥哥還沒打疫苗嗎？我們家丫頭帶孩子、老公都飛去紐西蘭打完了，而且她們打的是輝瑞，聽說比台灣高檔多了。」

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他表示，姑姑常誇國外多好，然後台灣就是爛，「現在打個疫苗也要顯擺一下，說自己孩子是去國外打高檔疫苗，也曾飆罵台灣醫療技術太爛。」

▲輝瑞BNT疫苗。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

對此，網友們紛紛回應，「記得不要回台灣用健保」、「就回她，那你們全家還不趕快移民去紐西蘭？放棄台灣國籍和健保阿」、「請原諒你的小姑姑吧！她有心理上的缺陷」、「真不夠孝順！怎麼不順便接爸媽一起去打，然後就不要回來了」、「最討厭這種批評台灣然後還賴在台灣的人，怎麼不滾」、「直接回她，啊妳女兒怎麼沒帶妳一起去打」、「怎麼女鵝沒帶她一起去打」。

不過也有人直言，「她說得沒錯，國際認證的疫苗，比沒有疫苗的我們好多了」、「人家說的沒錯啊」。