她趕鬼月前搬家！新宅「無人」卻有腳步聲　醫曝：前男友回來

▲高雄市一名趙小姐趕在農曆七月前搬家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名趙小姐趕在鬼月之前搬家，但沒想到一搬進去之後，卻是老聽見腳步聲，還有物品移動的聲音，不過詢問家人都沒有人聽到，讓趙小姐認為自己是遇到「好兄弟」，只好求助阮綜合身心科主任胡學錦醫師幫忙「抓鬼」，結果一切還真是「搬家惹的禍」。

43歲的趙小姐因為小孩子要唸國中，為了搬到新學區，所以得趕在農曆七月之前搬家，結果一搬進去後，家裡面就非常不安穩，因為她老是聽見腳步聲以及物品搬動的怪聲音，可是家裡就是沒有人，讓她覺得很困擾，晚上跟老公反應的時候，老公還笑她不要「疑神疑鬼」，最後趙小姐連續失眠好幾天，受不了才求助醫師。

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阮綜合身心科主任胡學錦醫師表示，趙小姐的情況是因為搬家時間緊迫，又得要收拾一堆物品，而物品當中還有些是有「過去回憶」，像是跟前男友送的禮物，所以在搬家過程當中觸動了內心深處的傷痛，無法割捨的情況下，跟老公起了口角，才讓趙小姐深陷在憂鬱、焦慮的身心科症狀下。

▲高雄阮綜合醫院身心科醫師胡雪錦 。（圖／記者吳奕靖攝）

身心科主任胡學錦醫師強調，這起病例有容易緊張焦慮的個性，再加上這一次在生活上有很大變動，是因為「環境適應」的壓力誘發，造成短暫性的幻覺，因此建議：多給自己一些時間、不需心急，應該都會慢慢適應的，另外也可以轉移注意力，找尋自己喜歡做的事情，讓自己放鬆，同時也請家人不要一昧的否定，責備，透過家人的支持也會有所幫助，而如果情況改善有限，可以到身心科求診，給予適當藥物治療。