　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

偶像崇拜是雙面刃，5招引導孩子健康追星！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

最近吳亦凡涉嫌下藥性侵未成年少女的事件，在對岸鬧得不可開交，雖說這跟他們強力整肅娛樂圈有關，但身為跑過娛樂線的記者，我想從「媒體」與「家長」兩種身分，與大家分享如何引導孩子健康追星，把偶像當做正面榜樣！

我追過星，也不反對追星，而且一喜歡上就是十幾、二十年起跳，至今不曾後悔過，這可能跟我用「理性的態度」去支持偶像有關，自從有女兒後，我知道她可能會受我影響，就慢慢引導她認識演藝圈的運作，讓她明白這台前台後的差異，等她長大、有欣賞的藝人以後，自然不容易變成盲目崇拜。

1、明星是商品，人設不等於他私底下真實的樣子。

不管是販售演技、歌喉、顏值，藝人都是活生生的商品，在出道之前，就會做好人物設定，明明很多愁善感的，可能被包裝成傻大姐，或是私底下很痞，在鏡頭前卻看起來特別無害。

這就是為什麼很多藝人，會受不了這種保持形象的壓力，因為人設若與他們本性差距太大，偶像們很容易會產生自我懷疑：「這些人是真的喜歡我嗎？他們能接受私底下的我嗎？應該是不會的吧！」

當然，這是另一個有關「藝人負面情緒」的議題，但讓孩子提前了解這一點，他們除了會有同理心外，也會明白「人設不等於真實」的不變道理。

2、外表好看不代表內心純潔、善良。

「以貌取人」是不可避免的人性弱點，尤其是粉絲們，很容易把自己喜歡的偶像，定義為「世界上最善良、最無辜、最清純的好人」，但真相是這樣的嗎？藝人是一種職業，不能因為他長得帥、歌唱得好、舞跳得棒、演技一流，就把他的私德連結上，認為他單純無瑕，就像誤闖叢林的小白兔。

我是會因為私德不佳而退坑的理智型粉絲，我再三叮嚀女兒，就算跟自己喜歡的藝人，有機會私下相處，也要用一般人的標準去判斷，除非明知有風險，還偏向西山行，那不管發生什麼事，都得自己承擔。

3、對偶像的支持，要量力而為。

很多粉絲的盲點，在於擔心偶像受委屈，所以除了購買作品支持外，還存錢替喜歡的明星購置行頭，更有甚者，縮衣節食、拼命打工送名牌，就是為了拿到一張藝人使用自己贈送禮物的認證照，但最殘酷的要來了：「其實偶像大都比粉絲有錢！」既然他們有能力，那為何不能單純支持作品，而要買名貴禮物送他們呢？

說個八卦，以前跑線的時候就知道，不少藝人拿了禮物，除了留下名牌精品外，手作、手寫信大部分都是直接往垃圾桶丟的，偶爾會留一些，當成之後愛惜粉絲的證明，這樣的風氣，演變到後來，少數偶像只有看到名牌紙袋，才會伸手接過來。

女兒聽了以後跟我說：「明星靠粉絲賺了錢，怎不替粉絲著想，而是繼續收大禮呢？」這愛一點都不真實阿！

4、選擇一個值得支持的偶像。

我常跟女兒說，追星是有好有壞的雙面刃，有人因為追星而墮落，搞得自己過得不好、不愉快，也有人是以偶像當榜樣，督促自己長年自律、嚴守本份，所以，除了眼緣以外，一定要觀察這個明星，是不是對工作用心、對粉絲友善，這才是值得支持的藝人。

5、沒有跟偶像真實相處過，不要輕易護航。

我曾經為了偶像，而被嫉妒的粉絲嚴重霸凌過，他們造謠我，把各種時間點亂串，認為我去打擾偶像，但其實根本不是這樣，我是跟偶像所屬的公司聯絡，哪來的煩他本人？而且我是從商業角度邀請他來台灣，是全體歌迷之福耶！

後來這事真的成功了，那些罵我、唱衰我的人，還不是裝沒事照來看表演？但我卻被鬧得意興闌珊，差點就要跟世界說再見…從那次痛苦的回憶中，我學習到「不要把自己的觀點套在偶像身上！」

我偶像明明很開心，也當面感謝我做了這件事，卻被這些誤以為自己是偶像身邊人的瘋狂粉絲，搞得我心裡陰影面積超大，十多年都默默喜歡，不敢再去活動，就是不想再跟這批人有交集。

所以，當我看到有人為了偶像引起罵戰的時候，都會提醒女兒，以後碰上這樣的狀況，千萬不要加入戰局，你不知道內情，擅自以「正義」角度發出尖銳言論，很可能會逼死一個人的！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
「更強大雷雨」擴大全台狂下一周！午後變天灌入夜
共享單車坐墊「暗藏刀片」！他一摸手掌劇痛血狂流
秘魯滿載大巴士「摔下200公尺懸崖」　已知32人死亡
「她坐副駕秒入睡」惹怒男友　網戰翻：不尊重！10舉動超雷曝光
教授拒答問題！台北女學生爆氣衝講台「放火燒課本」
死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」　他被女友巨乳悶死

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

戰火下的母愛／如果注定逃不了　請你把我的孩子帶走！

「不跑步就沒分數…」論體弱孩子夾在同儕與疾病之間的兩難！

家裡重女輕男是什麼感覺？　她：我就是世界的中心！

買變頻冷氣還要做這4件事，瞬間讓電費從5千降到2千！

偶像崇拜是雙面刃，5招引導孩子健康追星！

婆媳過招／如同男人聊當兵　女人最怕「結下月子仇」

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

王思佳「花2萬買髮箍」瘋到自己都不懂　頭戴「蝴蝶+網紗」照鏡子：蝦米鬼啊！

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

偶像崇拜是雙面刃，5招引導孩子健康追星！

婆媳過招／如同男人聊當兵　女人最怕「結下月子仇」

整治大陸飯圈亂象！　抖音大動作「4措施」被讚：躺平就可追星了

林岳平大功臣「2次餵球都贏」　陳傑憲笑虧：隔天又喊腰痛

漂髮必收！AVEDA推出「最強矯色洗髮」，不怕褪成台妹金

北韓婉拒300萬劑「中國科興疫苗」：應送給受疫情重創國家

仁新醫藥擬透過子公司　轉往海外市場拚上市

田亞霍幫兒子報戶口！　公開可愛名字「選很久」：聽起來就很開勛

高雄男疑酒駕夜撞安全島！車頭全毀「引擎蓋消失」　他倒地掙扎

偶像崇拜是雙面刃，5招引導孩子健康追星！

福特「大蟒旅行車」國內路測捕獲　有望第三季登場

林靜儀／不搶當英雄　援助難民長遠考量

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

親子熱門新聞

婆媳過招／最怕「結下月子仇」

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

網揭2大寵兒！崔佩儀月砸4萬養子

每年要長高5cm！三個關鍵期錯過就沒了

妻愛上法國帥哥　夫傳真：放浪形駭吧

開學如戰場　必學自保7重點！

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

被酸拍片賣小孩　YouTuber：記錄

兒童幾歲可以獨自在家？

更多熱門

相關新聞

「跟吳亦凡牽手被拍」遭轟蕩婦！女星2年後發文：我釋懷了

「跟吳亦凡牽手被拍」遭轟蕩婦！女星2年後發文：我釋懷了

大陸女星秦牛正威在2019年被拍到跟吳亦凡牽手回家，當時還是未出道的素人，卻一夕之間成為網友焦點，並且遭到粉絲瘋狂攻擊霸凌。然而，如今吳亦凡被捕，許多人轉頭向秦牛正威道歉，她在8月30日寫下長篇文章，首度談論當年受到的霸凌，感慨表示現在終於「徹底放下」。

陸補教業龍頭巨人教育宣布倒閉 「雙減政策」轉型失敗斷27年歷史

陸補教業龍頭巨人教育宣布倒閉 「雙減政策」轉型失敗斷27年歷史

雙減政策首開學 北京中小學開課延後半小時...禁家長檢查功課

雙減政策首開學 北京中小學開課延後半小時...禁家長檢查功課

婆媳過招／最怕「結下月子仇」

婆媳過招／最怕「結下月子仇」

趙薇真慘了！陸文旅部：絕不為失德人員提供舞台

趙薇真慘了！陸文旅部：絕不為失德人員提供舞台

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教吳亦凡追星禁娛令偶像崇拜

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

玉兔YT當廚娘爆肥　比基尼發胖照遭轉傳…哀求網友「別再傳了」

18-22歲優先打BNT　醫：全世界沒人這樣做

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」！老公曖昧鐵證曝光

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面