偶像崇拜是雙面刃，5招引導孩子健康追星！

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

最近吳亦凡涉嫌下藥性侵未成年少女的事件，在對岸鬧得不可開交，雖說這跟他們強力整肅娛樂圈有關，但身為跑過娛樂線的記者，我想從「媒體」與「家長」兩種身分，與大家分享如何引導孩子健康追星，把偶像當做正面榜樣！

我追過星，也不反對追星，而且一喜歡上就是十幾、二十年起跳，至今不曾後悔過，這可能跟我用「理性的態度」去支持偶像有關，自從有女兒後，我知道她可能會受我影響，就慢慢引導她認識演藝圈的運作，讓她明白這台前台後的差異，等她長大、有欣賞的藝人以後，自然不容易變成盲目崇拜。

1、明星是商品，人設不等於他私底下真實的樣子。

不管是販售演技、歌喉、顏值，藝人都是活生生的商品，在出道之前，就會做好人物設定，明明很多愁善感的，可能被包裝成傻大姐，或是私底下很痞，在鏡頭前卻看起來特別無害。

這就是為什麼很多藝人，會受不了這種保持形象的壓力，因為人設若與他們本性差距太大，偶像們很容易會產生自我懷疑：「這些人是真的喜歡我嗎？他們能接受私底下的我嗎？應該是不會的吧！」

當然，這是另一個有關「藝人負面情緒」的議題，但讓孩子提前了解這一點，他們除了會有同理心外，也會明白「人設不等於真實」的不變道理。

2、外表好看不代表內心純潔、善良。

「以貌取人」是不可避免的人性弱點，尤其是粉絲們，很容易把自己喜歡的偶像，定義為「世界上最善良、最無辜、最清純的好人」，但真相是這樣的嗎？藝人是一種職業，不能因為他長得帥、歌唱得好、舞跳得棒、演技一流，就把他的私德連結上，認為他單純無瑕，就像誤闖叢林的小白兔。

我是會因為私德不佳而退坑的理智型粉絲，我再三叮嚀女兒，就算跟自己喜歡的藝人，有機會私下相處，也要用一般人的標準去判斷，除非明知有風險，還偏向西山行，那不管發生什麼事，都得自己承擔。

3、對偶像的支持，要量力而為。

很多粉絲的盲點，在於擔心偶像受委屈，所以除了購買作品支持外，還存錢替喜歡的明星購置行頭，更有甚者，縮衣節食、拼命打工送名牌，就是為了拿到一張藝人使用自己贈送禮物的認證照，但最殘酷的要來了：「其實偶像大都比粉絲有錢！」既然他們有能力，那為何不能單純支持作品，而要買名貴禮物送他們呢？

說個八卦，以前跑線的時候就知道，不少藝人拿了禮物，除了留下名牌精品外，手作、手寫信大部分都是直接往垃圾桶丟的，偶爾會留一些，當成之後愛惜粉絲的證明，這樣的風氣，演變到後來，少數偶像只有看到名牌紙袋，才會伸手接過來。

女兒聽了以後跟我說：「明星靠粉絲賺了錢，怎不替粉絲著想，而是繼續收大禮呢？」這愛一點都不真實阿！

4、選擇一個值得支持的偶像。

我常跟女兒說，追星是有好有壞的雙面刃，有人因為追星而墮落，搞得自己過得不好、不愉快，也有人是以偶像當榜樣，督促自己長年自律、嚴守本份，所以，除了眼緣以外，一定要觀察這個明星，是不是對工作用心、對粉絲友善，這才是值得支持的藝人。

5、沒有跟偶像真實相處過，不要輕易護航。

我曾經為了偶像，而被嫉妒的粉絲嚴重霸凌過，他們造謠我，把各種時間點亂串，認為我去打擾偶像，但其實根本不是這樣，我是跟偶像所屬的公司聯絡，哪來的煩他本人？而且我是從商業角度邀請他來台灣，是全體歌迷之福耶！

後來這事真的成功了，那些罵我、唱衰我的人，還不是裝沒事照來看表演？但我卻被鬧得意興闌珊，差點就要跟世界說再見…從那次痛苦的回憶中，我學習到「不要把自己的觀點套在偶像身上！」

我偶像明明很開心，也當面感謝我做了這件事，卻被這些誤以為自己是偶像身邊人的瘋狂粉絲，搞得我心裡陰影面積超大，十多年都默默喜歡，不敢再去活動，就是不想再跟這批人有交集。

所以，當我看到有人為了偶像引起罵戰的時候，都會提醒女兒，以後碰上這樣的狀況，千萬不要加入戰局，你不知道內情，擅自以「正義」角度發出尖銳言論，很可能會逼死一個人的！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。